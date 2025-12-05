Копейкин и Зулькарнаев снова вместе после «Слова пацана»: почему новый триллер «Пропавший» уже называют самым мрачным проектом 2026 года

Слава Копейкин и Лев Зулькарнаев снова работают вместе — но в этот раз без подростковых разборок и романтики нулевых. Новый триллер «Пропавший» обещает куда более жёсткую историю: про выбор, который всегда приходит слишком поздно, и про людей, которые внезапно оказываются на чужой стороне линии.

История о долге, побеге и ловушке

В центре сюжета — 25-летний повар Сева. Он устал жить в минусе, пытается закрыть долги и наконец выстроить нормальную жизнь. Поэтому заманчивое предложение поработать в Турции звучит почти как спасение.

Но едва Сева пересекает границу, становится ясно: никакой это не заработок. Его вовлекают в похищение человека и вымогательство, и обратного пути уже нет. Чем глубже он втянут в эту схему, тем чётче понимает — выйти можно только один раз и только одним способом.

Те же лица — другие правила

Для поклонников «Слова пацана» встреча Копейкина и Зулькарнаева на экране — подарок. Но атмосфера «Пропавшего» совсем иная: никакого подросткового драйва, только давящая тревога, чужая страна, риск на каждом шагу и постоянное ощущение, что герой проснулся в чужой жизни. Кирилл Кемниц, снявший «Кентавра», умеет вязать психологическое напряжение в узел — и здесь накрутка обещает быть максимальной.

Где и когда увидим

Съёмки уже идут в Турции, а производством картины занимаются Volga и Gonzo Film. «Пропавший» выйдет в прокат в 2026 году — и судя по всему, станет одной из тех историй, где зритель всё время ловит себя на мысли: а на каком именно шаге герой потерял шанс выбраться?

