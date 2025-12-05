Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Копейкин и Зулькарнаев снова вместе после «Слова пацана»: почему новый триллер «Пропавший» уже называют самым мрачным проектом 2026 года

Копейкин и Зулькарнаев снова вместе после «Слова пацана»: почему новый триллер «Пропавший» уже называют самым мрачным проектом 2026 года

5 декабря 2025 12:19
Кадр из фильма «Пропавший»

Турция, деньги и ловушка, из которой не уйти.

Слава Копейкин и Лев Зулькарнаев снова работают вместе — но в этот раз без подростковых разборок и романтики нулевых. Новый триллер «Пропавший» обещает куда более жёсткую историю: про выбор, который всегда приходит слишком поздно, и про людей, которые внезапно оказываются на чужой стороне линии.

История о долге, побеге и ловушке

В центре сюжета — 25-летний повар Сева. Он устал жить в минусе, пытается закрыть долги и наконец выстроить нормальную жизнь. Поэтому заманчивое предложение поработать в Турции звучит почти как спасение.

Но едва Сева пересекает границу, становится ясно: никакой это не заработок. Его вовлекают в похищение человека и вымогательство, и обратного пути уже нет. Чем глубже он втянут в эту схему, тем чётче понимает — выйти можно только один раз и только одним способом.

Те же лица — другие правила

Для поклонников «Слова пацана» встреча Копейкина и Зулькарнаева на экране — подарок. Но атмосфера «Пропавшего» совсем иная: никакого подросткового драйва, только давящая тревога, чужая страна, риск на каждом шагу и постоянное ощущение, что герой проснулся в чужой жизни. Кирилл Кемниц, снявший «Кентавра», умеет вязать психологическое напряжение в узел — и здесь накрутка обещает быть максимальной.

Где и когда увидим

Съёмки уже идут в Турции, а производством картины занимаются Volga и Gonzo Film. «Пропавший» выйдет в прокат в 2026 году — и судя по всему, станет одной из тех историй, где зритель всё время ловит себя на мысли: а на каком именно шаге герой потерял шанс выбраться?

Также прочитайте: Новый мини-сериал о врачах «Излечу твои раны»: как одна смена в роддоме разрушает две жизни сразу.

Фото: Кадр из фильма «Пропавший»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
7 серий, от которых невозможно оторваться: этот триллер про двойную жизнь в маске — тайный фаворит подписчиков Netflix 7 серий, от которых невозможно оторваться: этот триллер про двойную жизнь в маске — тайный фаворит подписчиков Netflix Читать дальше 6 декабря 2025
Сон с огненным мечом всё выдал: был ли Джон Сноу Азором Ахаем на самом деле в «Игре престолов» Сон с огненным мечом всё выдал: был ли Джон Сноу Азором Ахаем на самом деле в «Игре престолов» Читать дальше 6 декабря 2025
Новый сериал на НТВ: в этом проекте можете не узнать Антона Васильева — теперь он не охотник, а добыча в истории с ограблением банка Новый сериал на НТВ: в этом проекте можете не узнать Антона Васильева — теперь он не охотник, а добыча в истории с ограблением банка Читать дальше 6 декабря 2025
Тарантино мечтал снять у себя этих актеров, но они ему отказали, причем еще и дважды: культовые фильмы режиссера могли выглядеть по-другому Тарантино мечтал снять у себя этих актеров, но они ему отказали, причем еще и дважды: культовые фильмы режиссера могли выглядеть по-другому Читать дальше 6 декабря 2025
«Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6 «Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6 Читать дальше 6 декабря 2025
Дети не понимают всего смысла «Трех котов»: от этой теории по мультику-хиту побегут мурашки Дети не понимают всего смысла «Трех котов»: от этой теории по мультику-хиту побегут мурашки Читать дальше 6 декабря 2025
Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря Читать дальше 6 декабря 2025
«Обитель зла» зрители знают благодаря Милле Йовович: но почему сама Элис — до сих пор не канон «Обитель зла» зрители знают благодаря Милле Йовович: но почему сама Элис — до сих пор не канон Читать дальше 6 декабря 2025
«Смотрю — и сердце в пятый раз ёкает»: три триллера декабря, которые зрители обсуждают без остановки «Смотрю — и сердце в пятый раз ёкает»: три триллера декабря, которые зрители обсуждают без остановки Читать дальше 6 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше