«Контраст совка и фэнтези»: Бекмамбетов сначала не дочитал «Ночной дозор» — а потом понял смысл и снял шедевр

«Ночной дозор» давно стал частью российской киноистории, но сам Тимур Бекмамбетов признается: сначала он даже не смог дочитать роман Сергея Лукьяненко до конца. По-настоящему влюбился в эту наивную постсоветскую фантастику режиссер уже во время работы над фильмом.

Фильм оказался портретом 1990-х

По словам Бекмамбетова, его привлек именно контраст советской реальности и фэнтези. Поэтому сегодня картина воспринимается уже не просто как фантастический блокбастер, а как своеобразный документ времени.

«Идея контраста совка и фэнтези стала отправной точкой», — признавался режиссер.

Фильм вышел в 2004 году, но, считает режиссер, рассказывал скорее о 1990-х. Это было время, когда люди пытались понять, где заканчивается свобода и начинается необходимость порядка.

Именно поэтому Светлые и Темные здесь не делятся на привычных хороших и плохих.

Светлые против Темных — но добро тут ни при чем

Бекмамбетов видит в противостоянии двух лагерей гораздо более сложный конфликт. Светлые отвечают за безопасность и сохранение порядка, а Темные — за свободу личности и право человека самостоятельно выбирать свой путь.

При этом у обеих сторон есть собственное представление о справедливости. Гесер в исполнении Владимира Меньшова, например, для режиссера напоминает классического директора советского завода — человека, который привык сохранять привычный мир.

А вот перемены и риск собственного выбора в фильме ассоциируются с западными образами.

«Дозор» оказался актуальнее, чем казалось

Главная идея фильма, по мнению Бекмамбетова, заключается именно в необходимости баланса. Если одна сила получает абсолютную власть, неизбежно происходит катастрофа. Поэтому Свет и Тьма должны постоянно находиться в диалоге, даже если их ценности противоположны.

Именно поэтому режиссер считает, что границы между Светлыми и Темными проходят не по странам и государствам, а по ценностям. В одном мире могут существовать люди с совершенно разными взглядами, а единомышленники из разных стран способны оказаться гораздо ближе друг к другу.

Получается, спустя больше двадцати лет «Ночной дозор» можно смотреть уже не только как фантастический фильм, но и как историю о выборе между свободой и порядком. И, возможно, именно поэтому он до сих пор вызывает столько споров.

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