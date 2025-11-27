«Константинополь» в Сети назвали «копией» двух этих культовых зарубежных хитов: а вы заметили совпадения?

На экранах завершился показ сериала «Константинополь». Очень многие зрители, только узнав сюжет, тут же окрестили ленту очередной вариацией булгаковского «Бег».

Но после просмотра публика пришла к иному мнению. «Константинополь» скорее можно назвать подражанием популярным зарубежным сериалам. И иногда это ему только мешает.

Сравнения сериала «Константинополь»

Сериал «Константинополь» вызвал в Сети оживлённые споры. Многие зрители сравнивают его с классикой жанра, отмечая качественные гангстерские сцены и проработанную атмосферу.

«Точно не "Бег" вдохновлял авторов, а именно два культовых фильма — штатовский "Крестный отец" и британский сериал "Острые козырьки"», — уверен автор Дзен-канала «Старое кино от Хозяина тайги».

Однако часть аудитории считает, что подобное подражание лишь вредит проекту. По их мнению, сериал слишком увлёкся копированием узнаваемых приёмов, не предложив по-настоящему оригинального сюжета.

«Этот сериал кто-то хвалит, как "классный боевик", но вышло посредственно — "копия" пресловутых "Острых козырьков", лучше бы над сюжетом поработали», — пишут в Сети.

Тем не менее, у ленты есть и преданные поклонники, которые уже с нетерпением ждут продолжения, надеясь на развитие заложенных в первом сезоне идей.

«А мне понравился: наконец-то наши научились снимать не хуже, чем в Голливуде», — вступились за проект.

Сюжет сериала «Константинополь»

В 1920-е годы бывший белый офицер Сергей Нератов оказывается среди русских эмигрантов в Константинополе. Потеряв семью и родину, он пытается обрести новую жизнь в чужой стране. Постепенно Нератов становится опорой для таких же беженцев, которых местные считают людьми второго сорта.

Его судьба пересекается с баронессой Диковой, вынужденной торговать собой ради спасения сына. Заступничество за неё делает Нератова мишенью для влиятельных врагов.

