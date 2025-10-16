Конспирологи, инопланетяне и черная сатира: у Sci-Fi-новинки с лысой Эммой Стоун почти идеальный рейтинг – и серьезный недостаток лишь один

На старте «Бугония» (Bugonia) уже набирает впечатляющие оценки — 90 % на Rotten Tomatoes при почти семидесяти обзорах. Но что именно скрывается за этими почти идеальными, но сухими цифрами? Давайте разбираться, почему критики в обзорах называют новинку едва ли не эталоном сложной фантастики.

Конспирация и садизм под маской юмора

По версии Fantastic Fest, «Бугония» возвращает Лантимосу ранний стиль — камерную трагикомедию, где гротеск и ирония смешаны с настоящим страхом.

Сюжет простой на словах: двое кузенов, Тедди (Джесси Племонс) и Дон (Айдан Делбис), похищают генерального директора компании, подозревая её в том, что она инопланетянка, готовящаяся уничтожить Землю.

Критики отмечают, что фильм мастерски балансирует между насмешкой и ужасающей атмосферой. Тедди непреклонен: он видит доказательства, превращающие обычные детали в сигналы вторжения.

Но Мишель (Эмма Стоун) ведёт себя так, как будто уверена — она человек, и её обвинения — безумие.

Три актерских кита

Многие обзоры сходятся в том, что фильм держится на трёх центральных персонажах. Племонс в роли Тедди демонстрирует удивительную способность скрывать конспирологическое безумие за фасадом уверенности.

Одна из сильных сцен — когда маска трещит и зритель вдруг видит, как его герой ломается.

Стоун в роли Мишель — хладнокровный силуэт, даже после унижений и пыток — и всё же не без трещин. Когда её внутренний мир пытается прорваться сквозь внешнюю броню, актриса даёт нам болезненные проблески человечности.

Делбис (Дон) — идеальный спутник — мягкий, неуверенный, ведомый. Он задаёт тон созависимости, отражая, как легко обычный человек становится марионеткой чужих идей.

Что раздражает: насилие и утрата баланса

The Guardian и другие критикуют Лантимоса за то, что у него в рукаве только насилие как ответ на сомнение. Большая часть юмора — материал боли. Даже кульминация ощущается как очередной взрыв, точка, куда приводят все идеологии протагонистов.

Сценарий, написанный с Уилом Трейси («Меню»), нередко опирается на жаргон культурных войн и теории заговора — некоторые моменты кажутся слишком «модными», словно кино пытается быть «в теме».

Тем не менее визуальные метафоры и постановка сцен подчеркивают внутренний хаос героев.

Темы, что просятся вовне

– Экологический и антикапиталистический подтекст. Фильм сразу говорит об «умирающих пчёлах», корпоративной жадности и вопросе: кого уничтожать — пришельцев или корпорации? – Радикализация и движение за смысл. Тедди — пример человека, который не получил признание и уцепился за крайние идеи. Дон — тот, кто соглашается из любви, не из убеждений. – Потеря граней: человек или инопланетянин. Что делать, когда ты уверен, что видишь чужака, но все вокруг говорят, что ты ошибаешься? Эта двойственность держит фильм на грани.

Это не кино для всех

«Бугония» абсурдна, дезориентирует и иногда душит собственным смыслом. Но в том и его сила — фильм, который не позволяет расслабиться.

В нём Лантимос вновь демонстрирует, что можно с минимальным бюджетом создавать фильмы, которые чуть позже начинаешь «понимать».

Если в «Бедных-несчастных» он казался архетипичным алхимиком, смешивающим жанры, то в «Бугонии» — экспериментатор, готовый выйти за жанровые рамки в целом.

