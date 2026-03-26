Концовки, от которых хотелось кричать: эти три финала дорам разбили сердца поклонников

Финалы корейских дорам часто вызывают жаркие споры. Первые серии привлекают зрителя, середина удерживает его внимание, а финал оставляет общее впечатление от истории. Иногда даже очень хорошие дорамы портит неудачная концовка. Вспомним три заметные дорамы с самыми спорными финалами.

Действие дорамы разворачивается во время азиатского финансового кризиса. На Хи‑до — молодая фехтовальщица. После закрытия секции она ищет способ продолжать тренироваться. Пэк И‑джин — парень, который вынужден зарабатывать после краха семейного бизнеса. Их знакомство начинается с ссоры из‑за статуи «писающего мальчика», сломанной во время доставки газет. По мере того как На Хи‑до добивается успеха в спорте, а Пэк И‑джин выбирает журналистику, между ними рождается роман. Именно концовка их отношений стала предметом споров. Одни зрители посчитали её жизненной и правдоподобной. Другие ожидали более сказочный финал и остались разочарованы отсутствием хэппи‑энда типа «и жили долго и счастливо».

«Младший сын семьи чеболя» (2022)

Ю Хён‑у много лет работал финансовым директором в корпорации «Сунъян». Он знал многие тайны компании, но его решили убрать. Его обвинили в хищении и убили. Ю Хён‑у возвращается к жизни в теле младшего сына главы фирмы, Джин До‑джуна. В новой роли он строит план мести и стремится завладеть компанией. Сюжет о втором шансе и возмездии с Сон Джун‑ги в главной роли быстро собрал большую аудиторию. Зрителей держали на крючке хитрые ходы героя и сильные характеры. Но финал разделил мнение публики. Авторы сделали так, что все события оказались сном героя. Это отличается от концовки веб‑романа и перечёркивает часть прежних мотивов. Многие посчитали финал спорным и лишающим историю части смысла.

Дорама с Ли Мин‑хо и Пак Мин‑ён рассказывает о Ли Юн‑соне. Ещё ребёнком он учился боевым приёмам у дяди. В семнадцать лет он узнал, что его готовили для мести за отца. По дороге к цели он встречает телохранительницу Ким На‑ну. Эта встреча меняет его и помогает направить гнев в другое русло.

Южнокорейский романтический боевик 2011 года сочетает яркие экшен-сцены и трогательные любовные эпизоды. Герой Ли Юн‑сон один за другим разоблачает политиков, которые ради выгоды не гнушаются жертвовать людьми. Ближе к концу сюжет выходит на новый уровень: главной целью становится человек у власти. Финал получился напряжённым — герои стоят перед трудным выбором, а их жизни реально в опасности.

Но концовка вызывает вопросы. Внезапная гибель одного из ключевых персонажей плохо вписывается в тон дорамы и выглядит как приём для усиления драмы. Эпилог тоже кажется недоработанным. Короткая, почти без слов встреча Ли Юн‑сона и Ким На‑ны при постоянном движении камеры ощущается странно. Финальная сцена больше напоминает рекламу корейских автомобилей. Так заканчиваются любовные линии, которым было отдано много экранного времени.