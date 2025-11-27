Меню
В Большом театре провели 5 суток: где снимали «Хроники русской революции» — нарисовано далеко не все

27 ноября 2025 12:48
Кадр из сериала «Хроники русской революции»»

Многие сцены пришлось создавать в павильонах на зеленом фоне.

Этой осенью зрители увидели масштабный проект Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Ещё до премьеры сериал вызвал оживлённые дискуссии, а первые серии продолжили эту традицию, породив новые исторические споры.

Создателям удалось добиться удивительной достоверности эпохи. Изначально планировались съёмки в старинных городах с декорациями, но от этой идеи отказались — перекрывать улицы на месяцы оказалось нереально.

В итоге команда выбрала павильонные съёмки с компьютерной графикой, сохранив при этом важную деталь: ключевые сцены снимали в реальных локациях Москвы и Петербурга, где когда-то и происходили изображённые события.

Съемки в павильоне

На подмосковной студии «Главкино» построили целый городской макет с площадью, улицами и брусчаткой, где даже проложили трамвайные пути.

По периметру установили зелёные экраны-хромакей, которые впоследствии заменили на цифровые фасады. Благодаря компьютерной графике на месте павильона возникли Санкт-Петербург, Москва, Киев и даже европейские города — там, где исторические локации не сохранились, их киновозрождение стало возможным.

Для воссоздания дореволюционного Петербурга операторы снимали современные улицы в тех же ракурсах, что и старинные фотографии. Затем компьютерные художники удаляли все следы современности — кондиционеры, рекламу, асфальт — и возвращали утраченные архитектурные детали. Эти цифровые фасады затем накладывали на хромакей в павильоне.

На «Мосфильме» построили целый мир интерьеров: от кабинетов охранки до тюремных камер. Помещения постоянно трансформировались, наполняясь то подлинными предметами эпохи, то искусно выполненными репликами.

Кадр из сериала «Хроники русской революции»»

Съемки на реальных улицах

Создатели «Хроник русской революции» использовали и подлинные исторические пространства. В Петербурге съёмки велись в особняке Кшесинской, Александровском дворце и знаменитых «Крестах».

Кадр из сериала «Хроники русской революции»»

Московские эпизоды снимали, например, в Екатерининском дворце с его величественными залами. Особого внимания заслужила работа в Большом театре — здесь группа провела пять суток, воссоздавая события V съезда Советов 1918 года. Благодаря творческим каникулам труппы, удалось добиться невероятной достоверности в местах, где когда-то решалась судьба страны, пишет «Вокруг света».

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему сериалу «Хроники русской революции» стоит дать шанс.

Фото: Кадры из сериала «Хроники русской революции»»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
