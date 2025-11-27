В Большом театре провели 5 суток: где снимали «Хроники русской революции» — нарисовано далеко не все

Этой осенью зрители увидели масштабный проект Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Ещё до премьеры сериал вызвал оживлённые дискуссии, а первые серии продолжили эту традицию, породив новые исторические споры.

Создателям удалось добиться удивительной достоверности эпохи. Изначально планировались съёмки в старинных городах с декорациями, но от этой идеи отказались — перекрывать улицы на месяцы оказалось нереально.

В итоге команда выбрала павильонные съёмки с компьютерной графикой, сохранив при этом важную деталь: ключевые сцены снимали в реальных локациях Москвы и Петербурга, где когда-то и происходили изображённые события.

Съемки в павильоне

На подмосковной студии «Главкино» построили целый городской макет с площадью, улицами и брусчаткой, где даже проложили трамвайные пути.

По периметру установили зелёные экраны-хромакей, которые впоследствии заменили на цифровые фасады. Благодаря компьютерной графике на месте павильона возникли Санкт-Петербург, Москва, Киев и даже европейские города — там, где исторические локации не сохранились, их киновозрождение стало возможным.

Для воссоздания дореволюционного Петербурга операторы снимали современные улицы в тех же ракурсах, что и старинные фотографии. Затем компьютерные художники удаляли все следы современности — кондиционеры, рекламу, асфальт — и возвращали утраченные архитектурные детали. Эти цифровые фасады затем накладывали на хромакей в павильоне.

На «Мосфильме» построили целый мир интерьеров: от кабинетов охранки до тюремных камер. Помещения постоянно трансформировались, наполняясь то подлинными предметами эпохи, то искусно выполненными репликами.

Съемки на реальных улицах

Создатели «Хроник русской революции» использовали и подлинные исторические пространства. В Петербурге съёмки велись в особняке Кшесинской, Александровском дворце и знаменитых «Крестах».

Московские эпизоды снимали, например, в Екатерининском дворце с его величественными залами. Особого внимания заслужила работа в Большом театре — здесь группа провела пять суток, воссоздавая события V съезда Советов 1918 года. Благодаря творческим каникулам труппы, удалось добиться невероятной достоверности в местах, где когда-то решалась судьба страны, пишет «Вокруг света».

