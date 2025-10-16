Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Конан Дойл такого никогда не писал: откуда взялась фраза «Элементарно, Ватсон», с которой в СССР сочинили сотни анекдотов

Конан Дойл такого никогда не писал: откуда взялась фраза «Элементарно, Ватсон», с которой в СССР сочинили сотни анекдотов

16 октября 2025 17:38
Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»

Лента проникла в кино случайно.

Фраза «Элементарно, Ватсон» прочно вошла в массовую культуру как визитная карточка Шерлока Холмса. Однако в оригинальных текстах Артура Конан Дойля это выражение ни разу не появляется.

Ни в одном из рассказов или романов о великом сыщике нельзя встретить ставшую крылатой фразу в её классическом виде.

Откуда появилась фраза «Элементарно, Ватсон»

История знаменитой фразы начинается с романа Пелама Вудхауса, создавшего цикл о Дживсе и Вустере. В 1915 году вышел его «Псмит-журналист», где впервые прозвучало это выражение.

Любопытно, что детектив в произведении вообще не появляется. Персонаж, сталкиваясь с загадочными совпадениями, решает, что ему нужно применить «свою систему Шерлока Холмса».

«Элементарно, мой дорогой Ватсон», — заявляет с насмешкой герой собеседнику.

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»

Фраза «Элементарно, Ватсон» в кино

В кинематографе эта фраза «дебютировала» в ленте 1929 года «Возвращение Шерлока Холмса». Её произнёс актёр Клайв Брук, исполнявший роль знаменитого сыщика.

Следующее значимое упоминание случилось в британской картине 1935 года «Триумф Шерлока Холмса». С тех пор выражение стало неотъемлемой частью образа сыщика. Со временем оно превратилось в один из самых узнаваемых элементов образа, который постоянно цитируют и обыгрывают.

В русскоязычное пространство фраза пришла благодаря телевизионным фильмам Игоря Масленникова, снятым в конце 1970-х — начале 1980-х. Образы Холмса и Ватсона настолько полюбились зрителям, что вокруг выражения «Элементарно, Ватсон» возникла целая серия народных анекдотов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали советские ленты.

Фото: Кадры из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное Читать дальше 15 октября 2025
Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам Читать дальше 16 октября 2025
Подросток, которому звонят с того света: сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2» - и почему это важно для сюжета хоррора от сына Стивена Кинга Подросток, которому звонят с того света: сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2» - и почему это важно для сюжета хоррора от сына Стивена Кинга Читать дальше 16 октября 2025
Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение Читать дальше 16 октября 2025
Не только Рижский и не совсем Ленинград: где на самом деле снимали «Вокзал для двоих» с Гурченко и Басилашвили Не только Рижский и не совсем Ленинград: где на самом деле снимали «Вокзал для двоих» с Гурченко и Басилашвили Читать дальше 16 октября 2025
Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Читать дальше 16 октября 2025
Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Читать дальше 16 октября 2025
Ситх или клоун? Что стало с Джа-Джа Бинксом после «Атаки клонов» — самый ненавистный герой «Звездных войн» получит «сольник» Ситх или клоун? Что стало с Джа-Джа Бинксом после «Атаки клонов» — самый ненавистный герой «Звездных войн» получит «сольник» Читать дальше 15 октября 2025
А всех в итоге спасла девчонка: почему Джон Сноу никогда не сражался с Королем Ночи А всех в итоге спасла девчонка: почему Джон Сноу никогда не сражался с Королем Ночи Читать дальше 15 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше