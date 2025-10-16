Конан Дойл такого никогда не писал: откуда взялась фраза «Элементарно, Ватсон», с которой в СССР сочинили сотни анекдотов

Фраза «Элементарно, Ватсон» прочно вошла в массовую культуру как визитная карточка Шерлока Холмса. Однако в оригинальных текстах Артура Конан Дойля это выражение ни разу не появляется.

Ни в одном из рассказов или романов о великом сыщике нельзя встретить ставшую крылатой фразу в её классическом виде.

Откуда появилась фраза «Элементарно, Ватсон»

История знаменитой фразы начинается с романа Пелама Вудхауса, создавшего цикл о Дживсе и Вустере. В 1915 году вышел его «Псмит-журналист», где впервые прозвучало это выражение.

Любопытно, что детектив в произведении вообще не появляется. Персонаж, сталкиваясь с загадочными совпадениями, решает, что ему нужно применить «свою систему Шерлока Холмса».

«Элементарно, мой дорогой Ватсон», — заявляет с насмешкой герой собеседнику.

Фраза «Элементарно, Ватсон» в кино

В кинематографе эта фраза «дебютировала» в ленте 1929 года «Возвращение Шерлока Холмса». Её произнёс актёр Клайв Брук, исполнявший роль знаменитого сыщика.

Следующее значимое упоминание случилось в британской картине 1935 года «Триумф Шерлока Холмса». С тех пор выражение стало неотъемлемой частью образа сыщика. Со временем оно превратилось в один из самых узнаваемых элементов образа, который постоянно цитируют и обыгрывают.

В русскоязычное пространство фраза пришла благодаря телевизионным фильмам Игоря Масленникова, снятым в конце 1970-х — начале 1980-х. Образы Холмса и Ватсона настолько полюбились зрителям, что вокруг выражения «Элементарно, Ватсон» возникла целая серия народных анекдотов.

