Конь Юлий и еще 3 крутых скакуна из кино: собрали ленты, с которых точно стоит начать год Лошади

Наступил Год Лошади — символ силы, благородства и стремительного движения вперед. Это животное веками вдохновляло авторов, становясь настоящим героем больших историй на экране.

Кино подарило нам немало ярких картин, где лошадь играет ключевую роль — верный спутник, символ свободы или даже отдельный персонаж с характером. Мы собрали в подборку фильмы, в которых главная роль, без сомнения, принадлежит им.

«Конёк-Горбунок»

Приключенческий фильм снят по мотивам знаменитой сказки Петра Ершова. В центре сюжета — Иван, которого все считают простоватым и недалёким. Но его жизнь меняется, когда у него появляется волшебный друг.

Этот друг — Конёк-Горбунок. Он невелик ростом, но зато невероятно смел и умен. Именно он помогает Ивану справиться с невыполнимыми, казалось бы, заданиями грозного Царя. Благодаря своему верному товарищу герой не только побеждает в испытаниях, но и находит настоящую любовь, а также завоёвывает уважение всего народа.

«Мой любимый чемпион»

Фильм рассказывает трогательную историю дружбы. Девочка-подросток Саша чувствует себя одинокой. Её не понимают ни родители, ни одноклассники. Единственным настоящим другом становится конь по имени Джонатан.

Только с ним она может делиться своими мечтами и переживаниями. Однако окружающие не принимают эту дружбу.

Коня считают обузой для семьи и хотят продать. Лишь бабушка готова поддержать Сашу в её желании оставить Джонатана.

Чтобы спасти своего друга, девочке предстоит пройти трудный, но удивительный путь. Этот путь приведёт её не только к победам на соревнованиях, но и к самым важным открытиям в жизни.

«Конь Юлий и большие скачки»

Конь Юлий наконец-то влюбился. Его избранницей стала королевская кобыла по имени Звезда Востока. Чтобы жениться на ней, нужно просить её копыта у самого султана Рашида. Но есть одна проблема: сватать особу королевских кровей может только жених такого же высокого происхождения.

Юлий обращается за помощью к Киевскому князю, но получает отказ. Не желая отступать, находчивый конь решает действовать на свой страх и риск. Он похищает князя и везёт его на сватовство к султану.

Именно там героям предстоит встретиться с другими богатырями. Судьба жениха и его возлюбленной решится в честном поединке — на больших скачках, где победитель заберёт всё.

«Спирит: Душа прерий»

Мультфильм — это чудесная история от создателей «Шрека» о приключениях вольного мустанга по имени Спирит. Конь странствует по бескрайним просторам Америки, находит верного друга в лице юного индейца Ручейка и встречает свою любовь — прекрасную кобылицу по кличке Гроза.

Его жизнь кажется по-настоящему свободной и счастливой. Однако всё меняется, когда на его пути появляются люди. Они хотят поймать его и превратить в послушную военную лошадь.

Интересный факт: для создания визуального образа Спирита аниматоры студии DreamWorks использовали в качестве модели настоящего мустанга по кличке Доннер. Этого жеребца специально купили за 50 000 долларов.

