Конь Юлий — это плагиат? Ключевой герой «Трех богатырей» вообще не из русской сказки

Знаменитая анимационная сага о богатырях началась ровно 21 год назад с выхода «Алёши Поповича и Тугарина Змея». Зрители мгновенно оценили фирменный юмор, увлекательный сюжет и запоминающихся героев.

Любовь распространилась не только на главных богатырей, но и на их верных помощников. Особенное обаяние публике подарил конь Юлий. Именно этот ироничный персонаж отвечал за самые смелые шутки и колкие реплики, которые так веселили зал.

Впоследствии его включали в каждый новый мультфильм франшизы и даже подарили ему свой «сольник».

Конь Юлий

Авторы мультфильма открыто признавались, где черпали вдохновение. Образ коня Юлия — это во многом творческая переработка знаменитого Осла из «Шрэка».

Ведь и тот персонаж славился едкими шутками, больше путался под ногами, чем помогал, но оставался верным другом. Именно эту связку создатели и взяли за основу, адаптировав её под русского «богатырского» коня.

Впрочем, и отечественная классика не осталась в стороне. Среди прообразов Юлия авторы называли и сказочных героев вроде Сивки-Бурки и Конька-Горбунка.

Имя коня

Конь Юлий выделяется среди своих собратьев не только умом, но и уникальной судьбой. Долгое время он жил при одной из церквей, где была обширная библиотека. Именно там он нахватался знаний из книг и освоил человеческую речь.

Новым знакомым он с гордостью представлялся как Гай Юлий Цезарь, в честь знаменитого римского полководца. Однако своим друзьям-богатырям он разрешает пользоваться сокращённым вариантом — просто Юлий. Так он делает снисхождение на их скромное, по его мнению, образование.

Ранее портал «Киноафиша» писал о сюжете релиза «Три богатыря. Ни дня без подвига-2».