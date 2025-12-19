Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Конь Юлий — это плагиат? Ключевой герой «Трех богатырей» вообще не из русской сказки

Конь Юлий — это плагиат? Ключевой герой «Трех богатырей» вообще не из русской сказки

19 декабря 2025 08:27
Кадр из мультфильма «Конь Юлий и большие скачки»

Авторы вдохновлялись конкретным образом.

Знаменитая анимационная сага о богатырях началась ровно 21 год назад с выхода «Алёши Поповича и Тугарина Змея». Зрители мгновенно оценили фирменный юмор, увлекательный сюжет и запоминающихся героев.

Любовь распространилась не только на главных богатырей, но и на их верных помощников. Особенное обаяние публике подарил конь Юлий. Именно этот ироничный персонаж отвечал за самые смелые шутки и колкие реплики, которые так веселили зал.

Впоследствии его включали в каждый новый мультфильм франшизы и даже подарили ему свой «сольник».

Конь Юлий

Авторы мультфильма открыто признавались, где черпали вдохновение. Образ коня Юлия — это во многом творческая переработка знаменитого Осла из «Шрэка».

Ведь и тот персонаж славился едкими шутками, больше путался под ногами, чем помогал, но оставался верным другом. Именно эту связку создатели и взяли за основу, адаптировав её под русского «богатырского» коня.

Впрочем, и отечественная классика не осталась в стороне. Среди прообразов Юлия авторы называли и сказочных героев вроде Сивки-Бурки и Конька-Горбунка.

Кадр из мультфильма «Шрэк» (2001)

Имя коня

Конь Юлий выделяется среди своих собратьев не только умом, но и уникальной судьбой. Долгое время он жил при одной из церквей, где была обширная библиотека. Именно там он нахватался знаний из книг и освоил человеческую речь.

Новым знакомым он с гордостью представлялся как Гай Юлий Цезарь, в честь знаменитого римского полководца. Однако своим друзьям-богатырям он разрешает пользоваться сокращённым вариантом — просто Юлий. Так он делает снисхождение на их скромное, по его мнению, образование.

Кадр из мультфильма «Конь Юлий и большие скачки»

Ранее портал «Киноафиша» писал о сюжете релиза «Три богатыря. Ни дня без подвига-2».

Фото: Кадры из мультфильмов «Конь Юлий и большие скачки» (2020), «Шрэк» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Аниматор из Питера пробился на «Оскар» под чужим именем: зачем Константин Бронзит скрывал себя до последнего Аниматор из Питера пробился на «Оскар» под чужим именем: зачем Константин Бронзит скрывал себя до последнего Читать дальше 19 декабря 2025
Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов Читать дальше 18 декабря 2025
Фанаты даже пароль «P@Rt3izFr&BrdZr2» расшифровали: 7 крайне умных и точных пасхалок в мультфильме «Зверополис 2» Фанаты даже пароль «P@Rt3izFr&BrdZr2» расшифровали: 7 крайне умных и точных пасхалок в мультфильме «Зверополис 2» Читать дальше 17 декабря 2025
«Это мы уже смотрели»: новый мультфильм «Три кота» оставил зрителей в недоумении — а что это вообще было? «Это мы уже смотрели»: новый мультфильм «Три кота» оставил зрителей в недоумении — а что это вообще было? Читать дальше 15 декабря 2025
У Коржика, Карамельки и Компота куда больше общего с «Гарри Поттером», чем кажется: взгляните на эту троицу и все поймете У Коржика, Карамельки и Компота куда больше общего с «Гарри Поттером», чем кажется: взгляните на эту троицу и все поймете Читать дальше 19 декабря 2025
Гринч — человек или животное? Ученые из Англии поставили точку в вопросе, который мучал зрителей 25 лет Гринч — человек или животное? Ученые из Англии поставили точку в вопросе, который мучал зрителей 25 лет Читать дальше 19 декабря 2025
169 350 538 просмотров и эффект узнавания: за что зрители так любят «Трудно быть маленьким» из мультсериала «Маша и Медведь» (видео) 169 350 538 просмотров и эффект узнавания: за что зрители так любят «Трудно быть маленьким» из мультсериала «Маша и Медведь» (видео) Читать дальше 19 декабря 2025
2 млрд в прокате, 11 «Оскаров» и... 0 просмотров от ДиКаприо: тот самый Джек объяснил, почему он за 30 лет так и не смотрел «Титаник» 2 млрд в прокате, 11 «Оскаров» и... 0 просмотров от ДиКаприо: тот самый Джек объяснил, почему он за 30 лет так и не смотрел «Титаник» Читать дальше 19 декабря 2025
Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ Читать дальше 18 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше