«Компот бесит! Прибить хочется. И эта картавая»: честный отзыв мамочки на мульт «Три кота»

Мультсериал «Три кота» давно прописался в домах родителей маленьких детей — то ли благодаря своей доброте, то ли из-за навязчивого повтора песенки про дружбу.

У кого-то он вызывает умиление, у кого-то — нервный тик. Один из отзывов на IRecommend неожиданно стал вирусным: автор пишет честно, с эмоцией и без фильтров.

«Очень нравится мультик "Три кота" моей двухлетней доченьке, но хочется спросить мультипликаторов: где они видели такие носы у котов? Как у медведя… А лапы куриные! Рисовка оставляет желать лучшего. И много передрали со "Свинкой Пеппой". Тоже, кстати, ужасный мультик, просто кошмар! Начиная от рисовки и заканчивая озвучкой. Убила бы эту свинью за идиотский смех, вечно ни к месту».

Да, автор резковата — но ведь в каждой шутке есть доля правды. Действительно, у «Трёх котов» есть визуальное сходство с «Пеппой», а уж смех и гримасы персонажей заставляют некоторых родителей мечтать о кнопке «выключить звук».

«Ну а коты в целом нравятся, доченька их любит. Но Компот бесит! Прибить хочется. И эта картавая, типа красавица Лапочка — просто раздражающие персонажи».

Эта фраза — почти диагноз феномену детских мультфильмов. Герои созданы для малышей, но страдают от них взрослые. Компот, с его вечным недоумением и занудством, действительно может довести до белого каления. А Лапочка, вылизанная и самодовольная, словно нарочно придумана, чтобы проверить прочность родительских нервов.

«Ну, деткам смотреть норм. Мультик добрый, учит хорошему, никогда не сдаваться. Поэтому для малышей рекомендую».

И всё же финал отзыва звучит миролюбиво. Ведь «Три кота» — это мульт не для родителей. Его простота и прямолинейность раздражают взрослых, но идеально ложатся на детскую логику. Котята с куриными лапками и носами-пуговками действительно чему-то учат: дружбе, доброте и умению не сдаваться, даже если Компот опять всё перепутал.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие имена были у героев «Трех котов» за рубежом.