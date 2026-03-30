Русский English
«Комитет» от НТВ заработал рейтинг в 8,6, а ведь историки находят в нем ляп на ляпе: «Показано с грубыми искажениями»

30 марта 2026 09:25
Кадр из сериала «Комитет»

Эксперт объяснил несоответствия.

Сериал «Комитет» по праву можно назвать одной из главных удач телеканала НТВ. Его рейтинг достигает впечатляющей отметки 8,6.

История о троих молодых сотрудниках КГБ увлекает зрителя запутанными сюжетными линиями и глубоко проработанными образами героев. Однако возникает закономерный вопрос: насколько создателям проекта удалось сохранить историческую достоверность?

Сюжет

У каждого из троих героев — Дмитрия, Павла и Владимира — сложился свой путь в органы госбезопасности. Их дружба и совместная служба началась в конце 1960-х годов на Литейном проспекте. Дмитрий, сын влиятельного генерала, планировал уехать за границу, но в итоге оказался в контрразведке, занимаясь наружным наблюдением.

Павел, отслуживший на границе, после того как с риском для жизни обезвредил вооруженных преступников, получил предложение заняться охраной высокопоставленных лиц. Владимир перебрался в Ленинград ради любимой девушки и начал работать в подразделении по борьбе с терроризмом и диверсиями.

Каждому из них предстоит немало сложных заданий, а впереди — новые витки международной напряженности, эпоха перемен и распад Советского Союза.

Мнение историка

Своими впечатлениями о сериале поделился историк Александр Черемин. В числе достоинств проекта он назвал яркий актерский ансамбль, особо выделив Александра Константинова, скрупулезную работу с деталями повседневной жизни — от обстановки помещений до общественного транспорта, а также достоверно воссозданную атмосферу улиц крупных городов.

К тому же, как отмечает эксперт, впервые в кино показано, как менялось здание на Лубянке — и это уже серьезный шаг в сторону исторической достоверности. Однако у специалиста нашлись и критические замечания.

«Маршрут от Балашихи до Москвы растянули до ста километров. Да и сами электрички, которые показаны в кадре, на ГЖД в 1970–1980-е годы уже не использовались», — пояснил Черемин.

Самым же существенным историческим просчетом он считает изображение первых секретарей Ленинградского обкома партии.

«Их биографии показаны с грубыми искажениями. Да и семьи у них были совсем не такими, как в сериале», — добавил историк на Дзен.

Тем не менее, Черемин подчеркивает: несмотря на отдельные неточности, «Комитет» представляет собой серьезную попытку осмыслить деятельность спецслужб в советский и постсоветский периоды. А значит, проект заслуживает просмотра.

Фото: Кадры из сериала «Комитет»
Светлана Левкина
