Комета, цунами и новый ледниковый период: 3 фильма о катастрофах, один из которых несправедливо затмила слава «Армагеддона»

Природа долго терпит, но всегда берёт своё. Цунами, кометы, новый ледниковый период — звучит как фантастика, но на самом деле это не про далёкое будущее, а про нашу хрупкую реальность.

И именно поэтому фильмы о природных катастрофах не дают выдохнуть спокойно: они показывают, что человечество вечно играет в русскую рулетку с Землёй.

«Столкновение с бездной», 1998

Гигантская комета несётся к Земле, а люди — к панике. Космическая миссия пытается уничтожить объект, правительства строят бункеры для «избранных», а зритель видит, как на фоне глобальной катастрофы рушатся семьи, дружба и вера в будущее.

Фильм часто остаётся в тени громкого «Армагеддона», но зря: он куда человечнее и честнее. Тут меньше про взрывы, больше про страх, выбор и цену надежды. А сцена с цунами — до сих пор эталон тревожного кинематографа.

«Послезавтра», 2004

Глобальное потепление превращается в новый ледниковый период. Нью-Йорк покрывается льдом, океан смывает города, а учёный-гляциолог идёт через замёрзшую страну спасать сына.

Это зрелище, которое даже спустя годы не потеряло остроты. Роланд Эммерих снял катастрофу так, что от экранов не оторваться. Ирония в том, что в 2004 году многие посмеялись над сценарием, а сегодня мы узнаём в кадрах тревожные предсказания.

«Гренландия», 2020

Комета падает не в Голливуде, а в реальность. Паника, хаос, очереди к бункерам, где нет места для всех. В центре — семья, которая просто хочет выжить, пишет автор Дзен-канала Подборки фильмов и сериалов

Джерард Батлер здесь не герой-спаситель, а обычный человек. И именно это делает фильм сильным: в нём нет пафоса, только страх, отчаяние и редкие моменты человеческого света. «Гренландия» — доказательство, что жанр катастроф ещё может удивлять.

Фильмы о природных апокалипсисах бьют сильнее всего. Потому что это не чужие войны и не фантазии про вирусы. Это реальность, которая уже маячит на горизонте. И вопрос не в том, «что если», а в том — «когда».

