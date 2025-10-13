Комедийный сериал «Чудо» выходит на Premier уже 15 октября: публикуем полное расписание эпизодов, чтобы ничего не пропустить

Для тех, кто устал от серьезных детективов и постоянных убийств.

Лейтенант полиции в кругу анонимных алкоголиков, украденный царский кубок и криминальный авторитет, решивший «выйти в люди» — так начинается новый сериал «Чудо», который выйдет 15 октября в онлайн-кинотеатре Premier.

Денису Орлову, оперативнику с неудачной карьерой и чувством юмора, поручают невыполнимое задание: внедриться в сообщество, где под видом терапии обсуждают вовсе не тягу к спиртному, а старые преступления и спрятанные артефакты.

Среди них — кубок Василия Шуйского, исчезнувший из музея ещё в 90-е. И вернуть его придётся не академику-историку, а лейтенанту с похмельем и большим сердцем. Заинтриговали?

Когда ждать новые серии

Первый сезон «Чуда» состоит из 12 эпизодов. Платформа Premier будет выпускать их каждую среду — финал покажут аккурат под Новый год.

Эпизод Дата выхода 1-я серия 15 октября 2-я серия 22 октября 3-я серия 29 октября 4-я серия 5 ноября 5-я серия 12 ноября 6-я серия 19 ноября 7-я серия 26 ноября 8-я серия 3 декабря 9-я серия 10 декабря 10-я серия 17 декабря 11-я серия 24 декабря 12-я серия 31 декабря

Создатели обещают лёгкий, остроумный и немного абсурдный сюжет — историю, где криминал соседствует с самоиронией, а чудо случается там, где его меньше всего ждёшь.

В центре сюжета не столько детективная интрига, сколько столкновение характеров: полицейский, который устал от системы, и преступники, которые давно мечтают начать жизнь заново. Здесь не будет погонь и перестрелок — только тонкий юмор, неловкие признания и удивительная человечность.

«Чудо» кажется простым комедийным сериалом, но в нём есть то, что отличает хорошую историю от просто смешной: немного грусти, веры в лучшее и ощущение, что даже самые странные люди способны измениться. Особенно если им вдруг выпадет шанс стать частью чуда.

