Комедийный сериал «Чудо» выходит на Premier уже 15 октября: публикуем полное расписание эпизодов, чтобы ничего не пропустить

Лейтенант полиции в кругу анонимных алкоголиков, украденный царский кубок и криминальный авторитет, решивший «выйти в люди» — так начинается новый сериал «Чудо», который выйдет 15 октября в онлайн-кинотеатре Premier.
Денису Орлову, оперативнику с неудачной карьерой и чувством юмора, поручают невыполнимое задание: внедриться в сообщество, где под видом терапии обсуждают вовсе не тягу к спиртному, а старые преступления и спрятанные артефакты.
Среди них — кубок Василия Шуйского, исчезнувший из музея ещё в 90-е. И вернуть его придётся не академику-историку, а лейтенанту с похмельем и большим сердцем. Заинтриговали?
Когда ждать новые серии
Первый сезон «Чуда» состоит из 12 эпизодов. Платформа Premier будет выпускать их каждую среду — финал покажут аккурат под Новый год.
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1-я серия
|
15 октября
|
2-я серия
|
22 октября
|
3-я серия
|
29 октября
|
4-я серия
|
5 ноября
|
5-я серия
|
12 ноября
|
6-я серия
|
19 ноября
|
7-я серия
|
26 ноября
|
8-я серия
|
3 декабря
|
9-я серия
|
10 декабря
|
10-я серия
|
17 декабря
|
11-я серия
|
24 декабря
|
12-я серия
|
31 декабря
Создатели обещают лёгкий, остроумный и немного абсурдный сюжет — историю, где криминал соседствует с самоиронией, а чудо случается там, где его меньше всего ждёшь.
В центре сюжета не столько детективная интрига, сколько столкновение характеров: полицейский, который устал от системы, и преступники, которые давно мечтают начать жизнь заново. Здесь не будет погонь и перестрелок — только тонкий юмор, неловкие признания и удивительная человечность.
«Чудо» кажется простым комедийным сериалом, но в нём есть то, что отличает хорошую историю от просто смешной: немного грусти, веры в лучшее и ощущение, что даже самые странные люди способны измениться. Особенно если им вдруг выпадет шанс стать частью чуда.
