Комедийный сериал «Чудо» выходит на Premier уже 15 октября: публикуем полное расписание эпизодов, чтобы ничего не пропустить

13 октября 2025 09:25
Кадр из сериала «Чудо»

Для тех, кто устал от серьезных детективов и постоянных убийств.

Лейтенант полиции в кругу анонимных алкоголиков, украденный царский кубок и криминальный авторитет, решивший «выйти в люди» — так начинается новый сериал «Чудо», который выйдет 15 октября в онлайн-кинотеатре Premier.

Денису Орлову, оперативнику с неудачной карьерой и чувством юмора, поручают невыполнимое задание: внедриться в сообщество, где под видом терапии обсуждают вовсе не тягу к спиртному, а старые преступления и спрятанные артефакты.

Среди них — кубок Василия Шуйского, исчезнувший из музея ещё в 90-е. И вернуть его придётся не академику-историку, а лейтенанту с похмельем и большим сердцем. Заинтриговали?

Когда ждать новые серии

Первый сезон «Чуда» состоит из 12 эпизодов. Платформа Premier будет выпускать их каждую среду — финал покажут аккурат под Новый год.

Эпизод

Дата выхода

1-я серия

15 октября

2-я серия

22 октября

3-я серия

29 октября

4-я серия

5 ноября

5-я серия

12 ноября

6-я серия

19 ноября

7-я серия

26 ноября

8-я серия

3 декабря

9-я серия

10 декабря

10-я серия

17 декабря

11-я серия

24 декабря

12-я серия

31 декабря

Создатели обещают лёгкий, остроумный и немного абсурдный сюжет — историю, где криминал соседствует с самоиронией, а чудо случается там, где его меньше всего ждёшь.

В центре сюжета не столько детективная интрига, сколько столкновение характеров: полицейский, который устал от системы, и преступники, которые давно мечтают начать жизнь заново. Здесь не будет погонь и перестрелок — только тонкий юмор, неловкие признания и удивительная человечность.

«Чудо» кажется простым комедийным сериалом, но в нём есть то, что отличает хорошую историю от просто смешной: немного грусти, веры в лучшее и ощущение, что даже самые странные люди способны измениться. Особенно если им вдруг выпадет шанс стать частью чуда.

Также прочитайте: Название жуткое, но это – самый теплый детектив года на Netflix: герои покорили миллионы зрителей, а сюжет бомба

Фото: Кадр из сериала «Чудо»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
