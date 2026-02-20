Меню
Киноафиша Статьи «Ком в горле от того, что произошло»: 4 серия «Детей перемен» ломает даже самых стойких фанатов (спойлеры)

20 февраля 2026 16:11
Кадр из сериала «Дети перемен»

Пятый эпизод выйдет 26 февраля.

56 минут, и ощущение, будто тебя специально оставили без воздуха. Именно так описывают зрители 4 эпизод «Детей перемен», самый короткий в сезоне, но по концентрации нервов он плотнее остальных. Для тех, кто ещё не смотрел, дальше будут спойлеры.

Главное отсутствие в серии это Генрих Булкин. Его нет ни в кадре, ни в разговорах. Пауза тревожная, будто перед бурей. Зато всё внимание уходит на слабости героев.

Флора снова впускает Джина в свою жизнь и делает это почти без сопротивления. Джин окончательно раскрывается как зависимый и опасный человек. Вера влюбляется в лидера чужой группировки и сливает ему информацию.

Петя тонет в галлюцинациях и врёт брату, Юру пугает рука в стене. Их банда всё меньше похожа на силу и всё больше напоминает растерянных подростков, которые не справляются с реальностью.

Самая болезненная линия у Лёвы. Сначала его унижает босс фразой про инвалидность, затем ломает сцена с другом, а разговор со Снежаной окончательно добивает. Лёва остаётся самым трезвым персонажем, но именно он сейчас ближе всех к срыву.

«Ком в горле от того, что произошло с Левой. Сначала его прибил босс ("Был бы ты не инвалид…"), потом – сцена с другом, а затем еще и супернеловкий разговор со Снежаной: "Когда вы успели?.." Думаю, Лева, один из самых адекватных персонажей этого сериала, тоже сорвется в откровенную дичь. Даже так: удивлюсь, если не сорвется», — пишет автор канала «Культовые российские сериалы»

Серия выстроена как демонстрация трещин. Каждого героя чуть приоткрыли, показали слабое место и аккуратно нажали.

Напоминаем, пятый эпизод выйдет 26 февраля, затем новые серии покажут 5, 12 и 19 марта, и всё выглядит так, будто впереди самый жёсткий виток.

Фото: Кадр из сериала «Дети перемен»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
