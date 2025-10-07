Меню
Киноафиша Статьи Колокольников, Матвеев, Снигирь, Стругацкие — и еще 5 причин увидеть новый фантастический сериал о будущем «Полдень»

7 октября 2025 15:13
«Полдень»

Первая экранизация «Жука в муравейнике» превращает философию Стругацких в историю о будущем, где человек ищет самого себя.

В Минске завершились съёмки сериала «Полдень» — первого проекта, основанного на романе братьев Стругацких.

Картина объединяет масштаб, философию и сильный актёрский состав. Мы собрали пять причин, почему этот проект заслуживает внимания даже тех, кто обычно обходит фантастику стороной.

1. Первая экранизация романа Стругацких

Роман «Жук в муравейнике» (1979) еще ни разу не был экранизирован, хотя считается одним из ключевых произведений советской фантастики.

«Полдень» впервые визуализирует легендарный «Мир Полудня» — утопию, где человечество достигло вершин развития, но не избавилось от сомнений и противоречий.

2. В кадре — актёры первой величины

Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник и Софья Синицына — это тот самый актерский состав, где каждый способен нести на себе целую историю.

Колокольников отвечает за внутреннее напряжение, Матвеев — за философскую линию героя, Снигирь — за эмоциональную опору сюжета. Такой ансамбль — уже гарантия уровня.

3. Сюжет держит напряжение без привычных клише

Действие разворачивается в 2278 году. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев), нарушившего правила и вернувшегося на Землю.

Его миссия превращается в расследование, от исхода которого зависит судьба человечества.

«Полдень»

4. Режиссёр Клим Козинский строит фантастику без позолоты

Козинский отмечает, что команда специально изучала ошибки жанра, чтобы создать умную фантастику, где визуальные эффекты не затмевают смысл.

Вместо громких трюков — атмосфера, детали и точный визуальный язык. В тандеме с оператором Генрихом Мдером режиссёр выстраивает мир, который выглядит убедительно даже без излишней зрелищности.

5. Стругацкие звучат современно

История о морали, ответственности и границах человеческого знания сегодня звучит не менее остро, чем в 70-е.

Сценарист Маруся Трубникова сохранила философию оригинала, добавив живые интонации и эмоциональную глубину. Это не просто фантастика о будущем — это зеркало настоящего, показанное через 2278 год.

Ожидается, что сериал выйдет в 2026 году в онлайн-кинотеатрах KION и Okko.

Также прочитайте: «Душегубы 2», «Извозчик», «Законник» и другие: долгожданные сериальные премьеры НТВ в октябре — а «Подслушано в Рыбинске» перекочует из цифры

Фото: Кадр из сериала «Полдень»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
