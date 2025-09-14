Колкости Малфоя звучали громко, но правда о «бедности» Рона Уизли в «Гарри Поттере» вас удивит

Считаете, что Рон был самым обделённым героем? Как бы не так.

Клише о бедности семьи Уизли стало одним из самых узнаваемых в «Поттериане». Рон ещё в первом фильме объясняет Гарри, что у них не хватает денег, а потом регулярно терпит насмешки Малфоя.

Но если присмотреться внимательнее, реальная картина выглядит сложнее: Нора полна еды, у Рона есть коллекция шоколадных лягушек, а старшие братья уже работают. Так почему же он всегда чувствует себя бедным?

Экономия как образ жизни

Главная причина кроется не в нищете, а в привычке жить экономно. Рон на десять лет младше Билла, и его детство пришлось на те времена, когда в доме ещё жили почти все дети. Зарплата одного Артура должна была обеспечивать семью из девяти человек. Позже, когда старшие поступили в Хогвартс, стало легче, но привычка экономить осталась. Поэтому Рону доставались поношенные вещи и минимум карманных денег — отсюда ощущение бедности.

Давление семьи

Молли Уизли в саге показана заботливой матерью, но её методы воспитания иногда давят на детей. Она часто сравнивала Рона со старшими братьями — умным и целеустремлённым Биллом или прилежным Перси. Рон, обладающий другими качествами, постоянно чувствовал себя хуже. Именно поэтому колкости Малфоя о бедности попадали в цель: Рон уже сам воспринимал их как правду.

Комплекс младшего сына

Подобные чувства испытывал не только Рон. Перси тоже однажды предъявил отцу претензии за «низкую зарплату и отсутствие амбиций». Всё это формировало в семье атмосферу, где дети мерились успехами друг с другом, пишет «ФАНТАСТ».

Рон оказался самой заметной жертвой такого подхода. Но его спасла дружба с Гарри Поттером: именно рядом с ним он понял, что признание можно получать не только через деньги и учёбу, а через храбрость, верность и чувство юмора.

Таким образом, Рон был не столько бедным, сколько воспитанным в условиях экономии и постоянных сравнений. Настоящая бедность уже осталась в прошлом, но память о ней продолжала жить внутри младшего сына Уизли, превращая её в уязвимость, которой так легко пользовались другие.

Писали статью о том, кого из актеров уже нет в живых. Дамблдор, Северус Снейп, Макгонагалл и не только: звезды вселенной Гарри Поттера умирают одна за другой. В этом материале собрали все, что известно об актерах сериала «Гарри Поттер»: будет ли Гермиона темнокожей и кто сыграет Дамблдора?