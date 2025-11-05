Меню
Киноафиша Статьи Колин Фаррелл снова в лидерах Netflix, а на русскоязычных форумах пишут «Замах на рубль, финал на копейку»: что не так с «Балладой о маленьком игроке»

Колин Фаррелл снова в лидерах Netflix, а на русскоязычных форумах пишут «Замах на рубль, финал на копейку»: что не так с «Балладой о маленьком игроке»

5 ноября 2025 10:23
"Баллада о маленьком игроке"

Фильм взлетел в мировые топы, но отзывы со стороны зрителей постсоветского пространства звучат совсем иначе.

Когда Netflix выкатил драму «Баллада о маленьком игроке» с Колином Фарреллом, стриминг получил именно то, на что рассчитывал: мгновенный международный успех.

Картина ворвалась в топ-3 глобального чарта и обошла громкие премьеры — от документального хита «Эйлин: королева серийных убийц» до боевика «Дом динамита».

Фаррелл снова стал лицом недели — зрители по всему миру включают фильм ради него и эффектной атмосферы Макао.

Но многие русскоязычные зрители восприняли премьеру иначе: визуал похвалили, актёрскую работу отметили, а вот к самой истории вопросов неожиданно много.

Как выглядит фильм глазами зрителей

Режиссёр Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен») строит фильм вокруг лорда Дойла — азартного игрока, застрявшего в Макао между долгами, опасными кредиторами и собственными демонами.

Трейлер обещал роскошный нуар, и визуально фильм действительно на высоте: Макао, Гонконг, яркие костюмы, контрасты света — зрелище собрано с большим вкусом.

Фаррел держит всю картину?

Автор дзен-канала Makar Cinema запустил обсуждение, отметив сильные и слабые стороны картины.

«Убери Фаррелла, и фильм буквально утонул бы в пучине забвения», — констатировал автор, называя актёра главным двигателем картины.

Он подчеркнул, что Бергер создал стильную картинку, но сценарий упростил литературу Лоуренса Осборна до поверхностной схемы — эмоций не хватает, мотивация героя едва очерчена, а драматический нерв растягивается.

Действо не про наших зрителей — и потому не цепляет

Комментарий, который стал почти заголовком обсуждений написал пользователь дзена АРХИВНАЯ КОПИЯ:

«Замах на рубль, финал на копейку».

Другие мнения звучат не менее остро:

Житие мое: «Хоть Колина Фаррелла в кои-то веки побритым посмотреть — уже удача».

Марина: «Картинка очень красочная, а про героев всё туманно, как будто недосказано».

Часть зрителей отмечает, что фильм словно сделан для другой культурной среды — казино, лорды, частный сыск, дорогие отели Макао: всё это красиво, но эмоционально далековато от обычных людей.

Также прочитайте: Хочется остроты? Вот три свежих триллера с такими сюжетами, что угадывать финал бесполезно

Фото: Кадр из фильма "Баллада о маленьком игроке"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
