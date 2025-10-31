Меню
Киноафиша Статьи Колин Фаррелл раскрыл подробности второй части «Бэтмена»: заодно рассказал, будет ли продолжение «Пингвина»

31 октября 2025 06:02
Кадр из сериала «Пингвин»

Сценарий продолжения истории уже есть, но пока ничего не снято.

Колин Фаррелл снова говорит загадками — и снова о Готэме. Вроде бы все просто: Netflix выпускает его «Балладу о маленьком игроке», пресс-тур идёт, журналисты спрашивают про «Бэтмена 2» и «Пингвина».

Но, как это обычно бывает с Фарреллом, простых ответов не ждите. Он рассказал, когда именно развернётся действие второго фильма Мэтта Ривза — и осторожно намекнул, что второй сезон сериала «Пингвин» всё-таки возможен.

«Я бы поставил на “нет”, но не слишком уверенно»

Когда актёра спросили о шансах продолжения сериала «Пингвин», где его Освальд Кобблпот наконец становится хозяином Готэма, Фаррелл привычно ушёл в самоиронию:

«Ох, не знаю. У меня, честно говоря, есть склонность к пессимизму. Мне об этом не раз говорили близкие люди. Так что я бы поставил на "нет", но не слишком уверенно. Я знаю, что руководство обдумывает сюжетные линии, которые могли бы охватить еще восемь часов экранного времени. Ведь эта история органично вписывается в мир Мэтта Ривза».

Кадр из сериала «Пингвин»

То есть сценарий второго сезона «Пингвина» где-то уже существует — если не на бумаге, то точно в голове авторов.

«Бэтмен 2» начнётся через несколько недель после финала сериала

Зато с кино всё чуть яснее. По словам Фаррелла, у Пингвина в «Бэтмене 2» будет не так уж много экранного времени, но зато действие фильма напрямую продолжит события сериала:

«Смерть [бывшего босса мафии Кармайна Фальконе в исполнении Джона Туртурро] в финале "Бэтмена" и разруха в Готэме удачно создали вакуум власти, которым Оз смог воспользоваться. Это было идеально для тех восьми часов, которые мы сняли для сериала. А затем "Бэтмен 2" начнется, скажем, спустя несколько недель после финала сериала».

Другими словами, сериал и сиквел можно будет смотреть подряд — как единое повествование о том, как мафиозный подмастерье превратился в монстра с галстуком и сигарой.

Когда ждать «Бэтмена 2»

О сюжете Мэтт Ривз традиционно молчит. Известно лишь, что Брюсу Уэйну (Роберт Паттинсон) предстоит столкнуться с новым злодеем, которого ещё не было в киновселенной DC. Мировая премьера «Бэтмена 2» намечена на 1 октября 2027 года — и, судя по всему, к этому времени в Готэме всё снова пойдёт под откос.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из сериала «Пингвин»
Екатерина Адамова
