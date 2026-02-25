Колесников рассказал, что его бесит в Брагине из «Первого отдела»: «У меня с ним ничего общего»

По словам актера, не все поступки героя он понимает.

Сериал «Первый отдел» уже несколько лет уверенно держит планку одного из главных хитов российского телевидения. Пятый сезон подряд зрители следят за тем, как сотрудники элитного подразделения ловят опасных преступников и параллельно пытаются наладить свою непростую личную жизнь.

Главные роли исполнили Иван Колесников и Сергей Жарков, и их актёрский дуэт критики и поклонники единодушно считают одной из главных удач проекта. Кажется, будто образы писаны специально под них, но сам Колесников признаётся, что общего с его экранным персонажем у него почти ничего нет.

Актер признался, что его герой довольно далек от него по характеру.

«Надо сказать, что это как раз один из немногих персонажей в карьере, с которым общего у меня достаточно мало», — не стал скрывать Иван Колесников.

Он не разделяет многие поступки своего подопечного, например, сцену с проводами сына в армию Колесников в реальной жизни обставил бы совсем иначе.