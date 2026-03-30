Колесников из «Первого отдела» больше не главный? Что не так с новым сериалом «Мёртвая точка» на НТВ и какой актер теперь в ТОПе?

30 марта 2026 19:35
Кадр из сериала «Мертвая точка»

Есть и плюсы, и минусы. Рассказываем, какие.

Новый сериал «Мёртвая точка» неожиданно стал одним из самых обсуждаемых проектов НТВ, хотя ещё на старте к нему относились с осторожностью.

Зрители, уставшие от однотипных детективов, увидели попытку канала выйти за привычные рамки. Уже после первых серий стало ясно: проект цепляет динамикой и персонажами, но не избавился от старых проблем.

Что сработало: быстрый старт и живые герои

Сюжет запускается без раскачки: в центре — юрист Маргарита Галич, которая оказывается втянута в дело с обвинением собственного отца. История сразу набирает темп, не давая зрителю времени «войти» — события разворачиваются стремительно и держат внимание.

Команда героев складывается быстро: адвокат Козак, бывший опер Одинцов и сама Маргарита создают рабочее трио. Особенно отмечают Ивана Колесникова, который впервые не перетягивает внимание на себя и работает в ансамбле.

Что не нравится: сценарий и провисающий ритм

Главная претензия зрителей остаётся прежней — сценарий. Диалоги местами звучат неестественно, а к середине из 16 серий динамика заметно проседает. История, рассчитанная примерно на 8 эпизодов, растягивается вдвое, и это чувствуется в ритме. Также неоднозначно приняли Карину Андоленко: её героиня не раздражает, но и не вызывает сильного отклика.

Спорный каст и неожиданные акценты

Интересно, что Колесников в проекте не выглядит центральной фигурой, и это стало неожиданностью для аудитории, зато положительно отмечают Алексея Матошина и антагониста Багульника в исполнении Андрея Ильина, который добавляет истории напряжения. При этом линия «гениального хакера» вызывает вопросы — зрителям не хватает внятного объяснения его способностей.

В итоге «Мёртвая точка» балансирует между свежестью и привычными недостатками. Сериал цепляет стартом и персонажами, но по ходу снова возвращается к проблемам, которые давно знакомы зрителю НТВ.

Фото: Кадр из сериала «Мертвая точка»
Екатерина Адамова
