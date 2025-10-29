Меню
Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба

29 октября 2025 15:42
Кадр из сериала «Околоточный»

Зрители уже хотят поскорее увидеть новинку.

НТВ и онлайн-кинотеатр Иви продолжают ставку на исторические триллеры — и теперь готовят сериал «Околоточный», режиссёра Нурбека Эгена, автора «Шерлока в России» и «Мажора-4». Судя по всему, проект обещает быть атмосферным, мрачным и снятым в лучших традициях дореволюционных детективов.

Сюжет сериала «Околоточный»

События разворачиваются в конце XIX века. Полицейский Иван Хватов (Александр Устюгов) расследует зверское убийство целой семьи — дело, которое должно было стать последним перед выходом на покой. Но преступление оказывается слишком личным, и опытный сыщик втягивается в расследование, где за внешней благопристойностью Петербурга скрывается жестокая интрига.

Под подозрением оказывается граф Добужинский (Иван Колесников), втянутый в историю из-за карточных долгов. Его сестра Ольга (Марина Александрова) не верит в вину брата и начинает собственное расследование. В итоге ей и Хватову придётся объединиться, чтобы докопаться до истины.

Команда, в которую верят

Помимо Устюгова и Александровой, в сериале заняты Александр Балуев, Карина Андоленко и Игорь Хрипунов — сильный актёрский состав, привычный для больших премьер НТВ. Сценарий написал Тимур Эзугбая, работавший над «Столыпиным» и «Царской прививкой» — оба проекта отличались вниманием к эпохе и деталям.

Режиссёр Нурбек Эген, известный своим вниманием к визуальной эстетике, снова обращается к историческому материалу. После драмы «Атом» и сериала «Фандорин. Азазель» он явно стремится развить собственную линию — детективную, но с философским подтекстом.

Почему это может сработать

Да, у НТВ за плечами десятки «исторических детективов», но «Околоточный» выделяется тоном — ближе к нуарному Петербургу, чем к стандартному костюмному расследованию. Эген умеет строить атмосферу, а Устюгов — один из немногих актёров, кто в форме полицейского конца XIX века выглядит органично, а не музейно.

Премьера «Околоточного» ожидается во второй половине 2026 года, и, если всё пойдёт по плану, у зрителей появится новый российский сериал, где исторический антураж не убивает интригу, а только усиливает её.

Ранее мы писали: До премьеры «Метода 3» осталось меньше месяца: вспоминаем, что случилось с Меглином и Есенией в прошлых сериях.

Фото: Кадр из сериала «Околоточный»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
1 комментарий
