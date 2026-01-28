Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Колесников честно ответил на вопрос «Ты выпиваешь?» и получил эту роль: одна из лучших в его карьере

Колесников честно ответил на вопрос «Ты выпиваешь?» и получил эту роль: одна из лучших в его карьере

28 января 2026 08:27
Кадр из фильма «Конец прекрасной эпохи»

Случайность дала актеру отличный шанс самореализоваться.

Иногда роль находит актёра ровно в тот момент, когда он к ней готов — даже если сам об этом не подозревает. Так случилось и с Иваном Колесниковым, которого Станислав Говорухин почти сразу утвердил в фильм «Конец прекрасной эпохи». И эта история звучит так, будто её написал сам Довлатов.

В нужном состоянии и в нужное время

Пробы проходили в 2014 году, когда Колесников только вернулся с других съёмок и был в тяжёлом душевном состоянии. По словам актёра, это совпало с его ощущением Довлатова — человека-наблюдателя, которому больно от жизни и который отвечает на это иронией и сарказмом.

Особой подготовки не было: похожий взгляд на мир, чувство юмора и внутреннее напряжение у актёра уже были.

Пробы после вечеринки

Звонок с приглашением на пробы застал Колесникова на дне рождения — уже поздно вечером и не в самом трезвом виде. Пробы назначили на восемь утра на «Мосфильме», но вечер актёр прерывать не стал.

Утром он приехал к Говорухину в соответствующем состоянии. И режиссёр задал всего два вопроса:

«Ты выпиваешь? Куришь?»

Колесников честно ответил «да» на оба — и услышал в ответ: «Ну пойдём пробоваться». Почти сразу его утвердили.

Почему Говорухин сказал «да»

По словам актёра, режиссёр увидел не попытку «сыграть Довлатова», а состояние человека, которому плохо и больно внутри. Именно это и стало решающим.

Говорухин позже не раз повторял: главное — не изображать Довлатова буквально. Это должен быть другой человек, живущий в его времени и его интонации.

Подготовка внутри фильма

Настоящая работа шла уже на съёмках. Команда много разговаривала, особенно в Таллине, вечерами сидела в кафе, обсуждала эпоху, самого Довлатова и ту жизнь, которую фильм пытался ухватить.

Никаких специальных «методов» не было — всё рождалось внутри процесса. И, возможно, именно поэтому «Конец прекрасной эпохи» так точно попал в своё настроение.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Конец прекрасной эпохи»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эту серию «Смешариков» за рубежом сразу запретили: а в России ей пришлось срочно менять название из-за намеков на 18+ Эту серию «Смешариков» за рубежом сразу запретили: а в России ей пришлось срочно менять название из-за намеков на 18+ Читать дальше 28 января 2026
Меньше, чем за месяц заработал в прокате 2 337 961 737 рублей: этот фильм обогнал даже «Мастера и Маргариту» по сборам Меньше, чем за месяц заработал в прокате 2 337 961 737 рублей: этот фильм обогнал даже «Мастера и Маргариту» по сборам Читать дальше 28 января 2026
С «Грузом 200» в один ряд и ставить нельзя: пересмотрела «Трассу» и поняла, чем она хуже фильмов Балабанова С «Грузом 200» в один ряд и ставить нельзя: пересмотрела «Трассу» и поняла, чем она хуже фильмов Балабанова Читать дальше 27 января 2026
В «Буратино» не все зрители увидели скрытый смысл: об этих пикантных событиях сплетничала даже великая Раневская В «Буратино» не все зрители увидели скрытый смысл: об этих пикантных событиях сплетничала даже великая Раневская Читать дальше 27 января 2026
Это не продолжение «Полицейского с Рублевки», а даже круче: Петров и Бурунов впервые за 8 лет снялись вместе — очень жду премьеру Это не продолжение «Полицейского с Рублевки», а даже круче: Петров и Бурунов впервые за 8 лет снялись вместе — очень жду премьеру Читать дальше 26 января 2026
Словно экранизация Жюля Верна: по какой книге снят «Волчок»? Или, может, герой Ткачука существовал на самом деле? Словно экранизация Жюля Верна: по какой книге снят «Волчок»? Или, может, герой Ткачука существовал на самом деле? Читать дальше 26 января 2026
К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» Читать дальше 29 января 2026
95% на RT и 80 на Metacritic: почему фильм Вербински 2025 года неожиданно выстрелил 95% на RT и 80 на Metacritic: почему фильм Вербински 2025 года неожиданно выстрелил Читать дальше 29 января 2026
После «Очень странных дел» ожидания высокие: что известно о новом хоррор-сериале братьев Даффер — премьера 26 марта После «Очень странных дел» ожидания высокие: что известно о новом хоррор-сериале братьев Даффер — премьера 26 марта Читать дальше 29 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше