Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кого Тихон Жизневский играл в «Ментовских войнах»: это сейчас он Майор Гром, а тогда был «оборотнем в погонах»

Кого Тихон Жизневский играл в «Ментовских войнах»: это сейчас он Майор Гром, а тогда был «оборотнем в погонах»

23 декабря 2025 18:08
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор» (2021)

В этой роли актера уже мало кто помнит.

Сегодня Тихона Жизневского знают как харизматичную звезду блокбастеров и культовых сериалов, но его путь к славе был долгим и неочевидным. На заре карьеры, как и большинство выпускников театральных вузов, он был вынужден соглашаться практически на любые предложения, чтобы заработать и получить опыт перед камерой.

В середине 2010-х его можно было разглядеть в эпизодах многочисленных сериалов про оперов. Был он даже в легендарных «Ментовских войнах».

Тихон Жизневский в «Ментовских войнах»

В седьмом сезоне сериала появляется некий Сергей Герасимов по кличке Ганс. Это персонаж-киллер, бывший оперативник. Данный образ и достался Жизневскому.

По сюжету он вместе со следователем Котляровым вышел на маньяка Дмитрия Губерниева. Но вместо того чтобы посадить его, они лишь уничтожили улики. Вскоре Котляров уволился из органов и занялся бизнесом. А Губерниев как раз стал главой администрации Балтийского района.

В результате маньяк давал протекцию в бизнесе бывшему следователю, а тот через Ганса поставлял ему девушек для издевательств и убийств. Шилов раскрыл преступную цепочку: Герасимов и Котляров были арестованы.

Кадр из сериала «Ментовские войны»

Проекты с Тихоном Жизневским

Сейчас актер рассчитывает уже только на главные роли. Важной премьерой 2026 года с его участием будет серил «Майор Гром: Игра против правил», глубже исследующий вселенную фильмов.

Также Жизневский появится в сказке «Волшебная лампа», где сыграет Митю, папу главного героя. А в комедии «Комментируй это» он предстанет необычным медиатором, призванным спасти брак центральных персонажей.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем «Майор Гром» на стриминге будет отличаться от фильмов.

Фото: Кадры из сериала «Ментовские войны», фильма «Майор Гром: Чумной доктор» (2021)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!» Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!» Читать дальше 23 декабря 2025
«„Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать»: Гилев Сергей — о новом сериале с Боярской, который затягивает с первой минуты «„Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать»: Гилев Сергей — о новом сериале с Боярской, который затягивает с первой минуты Читать дальше 23 декабря 2025
Названы лучшие российские сериалы за последние 5 лет: в топе — сразу две громких драмы с Иваном Янковским Названы лучшие российские сериалы за последние 5 лет: в топе — сразу две громких драмы с Иваном Янковским Читать дальше 23 декабря 2025
Судьбу Брагина из «Первого отдела» решили в Сети: «Сколько может он в полковниках бегать?» Судьбу Брагина из «Первого отдела» решили в Сети: «Сколько может он в полковниках бегать?» Читать дальше 23 декабря 2025
5 сезон «Полярного» получился откровенно слабым: спасает сериал только один актер – и речь не про Пореченкова 5 сезон «Полярного» получился откровенно слабым: спасает сериал только один актер – и речь не про Пореченкова Читать дальше 23 декабря 2025
Бондаренко поддержал Андреасяна в решении снять свою версию «Войны и мира»: «На вкус и цвет товарищей нет» Бондаренко поддержал Андреасяна в решении снять свою версию «Войны и мира»: «На вкус и цвет товарищей нет» Читать дальше 23 декабря 2025
«Сериал мощный»: почему роль Смолякова в «Агееве» на НТВ называют одной из лучших в его карьере — про «Мосгаз» никто и не вспоминает «Сериал мощный»: почему роль Смолякова в «Агееве» на НТВ называют одной из лучших в его карьере — про «Мосгаз» никто и не вспоминает Читать дальше 22 декабря 2025
Как логово маньяков из «Метода 3» связано с Банщиковой: актриса не афиширует свое прошлое, а ведь там много чего интересного Как логово маньяков из «Метода 3» связано с Банщиковой: актриса не афиширует свое прошлое, а ведь там много чего интересного Читать дальше 21 декабря 2025
Так кто же все-таки убил Анфису в «Угрюм-реке»: в сериале с Пересильд решились рассказать то, что не сумел автор Так кто же все-таки убил Анфису в «Угрюм-реке»: в сериале с Пересильд решились рассказать то, что не сумел автор Читать дальше 21 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше