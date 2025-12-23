Кого Тихон Жизневский играл в «Ментовских войнах»: это сейчас он Майор Гром, а тогда был «оборотнем в погонах»

В этой роли актера уже мало кто помнит.

Сегодня Тихона Жизневского знают как харизматичную звезду блокбастеров и культовых сериалов, но его путь к славе был долгим и неочевидным. На заре карьеры, как и большинство выпускников театральных вузов, он был вынужден соглашаться практически на любые предложения, чтобы заработать и получить опыт перед камерой.

В середине 2010-х его можно было разглядеть в эпизодах многочисленных сериалов про оперов. Был он даже в легендарных «Ментовских войнах».

Тихон Жизневский в «Ментовских войнах»

В седьмом сезоне сериала появляется некий Сергей Герасимов по кличке Ганс. Это персонаж-киллер, бывший оперативник. Данный образ и достался Жизневскому.

По сюжету он вместе со следователем Котляровым вышел на маньяка Дмитрия Губерниева. Но вместо того чтобы посадить его, они лишь уничтожили улики. Вскоре Котляров уволился из органов и занялся бизнесом. А Губерниев как раз стал главой администрации Балтийского района.

В результате маньяк давал протекцию в бизнесе бывшему следователю, а тот через Ганса поставлял ему девушек для издевательств и убийств. Шилов раскрыл преступную цепочку: Герасимов и Котляров были арестованы.

Проекты с Тихоном Жизневским

Сейчас актер рассчитывает уже только на главные роли. Важной премьерой 2026 года с его участием будет серил «Майор Гром: Игра против правил», глубже исследующий вселенную фильмов.

Также Жизневский появится в сказке «Волшебная лампа», где сыграет Митю, папу главного героя. А в комедии «Комментируй это» он предстанет необычным медиатором, призванным спасти брак центральных персонажей.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем «Майор Гром» на стриминге будет отличаться от фильмов.