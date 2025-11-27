Кого сыграла «Сара Коннор» в 5 сезоне «Очень странных дел»: звезда «Терминатора» уже зареклась смотреть финал

Каст «Очень странных дел» включил в себя немало известных актеров. Долгое время звездой картины оставалась Вайнона Райдер. Но сейчас многие зрители куда быстрее узнают в кадре юных актеров, ведь хит от Netflix запустил их карьеры вперед и сделал знаменитостями.

А в пятом сезоне состав был еще и значительно усилен. К касту присоединилась «ветеран фантастики» Линда Хэмилтон, известная по роли Сары Коннор в «Терминаторе».

Линда Хэмилтон и окончание карьеры

Актриса призналась, что всерьёз готовилась к завершению карьеры — проблемы со здоровьем и возраст заставляли задуматься о пенсии. Но неожиданное предложение от создателей «Очень странных дел» изменило её планы.

Интересно, что агент Хэмилтон сразу дал согласие, не советуясь с актрисой. После личной встречи с братьями Даффер актриса приняла роль правительственного агента в пятом сезоне. Для актрисы это стало важным возвращением — ведь её последней крупной работой оставался «Терминатор: Тёмные судьбы» 2019 года.

Линда Хэмилтон в «Очень странных делах»

Актриса рассказала о своей подготовке к роли агента Кей, вышедшей на охоту за Оди в пятом сезоне «Очень странных дел». Звезда регулярно занималась йогой и посещала спортзал, чтобы сохранять физическую форму и эмоциональное равновесие во время съёмок.

Несмотря на то, что Хэмилтон является преданной поклонницей сериала, она сознательно отказалась от просмотра финального сезона, хотя до этого не пропускала ни серии.

Как объяснила актриса, она принципиально не смотрит проекты с собственным участием — это помогает ей сохранять дистанцию между профессиональной работой и личным восприятием.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Очень странные дела».