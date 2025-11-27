Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кого сыграла «Сара Коннор» в 5 сезоне «Очень странных дел»: звезда «Терминатора» уже зареклась смотреть финал

Кого сыграла «Сара Коннор» в 5 сезоне «Очень странных дел»: звезда «Терминатора» уже зареклась смотреть финал

27 ноября 2025 22:00
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Линда Хэмилтон является фанаткой проекта.

Каст «Очень странных дел» включил в себя немало известных актеров. Долгое время звездой картины оставалась Вайнона Райдер. Но сейчас многие зрители куда быстрее узнают в кадре юных актеров, ведь хит от Netflix запустил их карьеры вперед и сделал знаменитостями.

А в пятом сезоне состав был еще и значительно усилен. К касту присоединилась «ветеран фантастики» Линда Хэмилтон, известная по роли Сары Коннор в «Терминаторе».

Линда Хэмилтон и окончание карьеры

Актриса призналась, что всерьёз готовилась к завершению карьеры — проблемы со здоровьем и возраст заставляли задуматься о пенсии. Но неожиданное предложение от создателей «Очень странных дел» изменило её планы.

Интересно, что агент Хэмилтон сразу дал согласие, не советуясь с актрисой. После личной встречи с братьями Даффер актриса приняла роль правительственного агента в пятом сезоне. Для актрисы это стало важным возвращением — ведь её последней крупной работой оставался «Терминатор: Тёмные судьбы» 2019 года.

Линда Хэмилтон в «Очень странных делах»

Актриса рассказала о своей подготовке к роли агента Кей, вышедшей на охоту за Оди в пятом сезоне «Очень странных дел». Звезда регулярно занималась йогой и посещала спортзал, чтобы сохранять физическую форму и эмоциональное равновесие во время съёмок.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Несмотря на то, что Хэмилтон является преданной поклонницей сериала, она сознательно отказалась от просмотра финального сезона, хотя до этого не пропускала ни серии.

Как объяснила актриса, она принципиально не смотрит проекты с собственным участием — это помогает ей сохранять дистанцию между профессиональной работой и личным восприятием.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Очень странные дела».

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела», фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ни Джованны Антонелли, ни Мурило Бенисио: роли в «Клоне» собирались отдать признанным бразильским звездам — почему же они отказались от хита Ни Джованны Антонелли, ни Мурило Бенисио: роли в «Клоне» собирались отдать признанным бразильским звездам — почему же они отказались от хита Читать дальше 28 ноября 2025
В финале «Очень странных дел» Дафферы вернули самого ненавистного персонажа сериала: зрители недоумевают — а зачем? В финале «Очень странных дел» Дафферы вернули самого ненавистного персонажа сериала: зрители недоумевают — а зачем? Читать дальше 28 ноября 2025
Маколей Калкин знает, о чем будет следующий «Один дома»: взрослый Кевин снова окажется в ловушке Маколей Калкин знает, о чем будет следующий «Один дома»: взрослый Кевин снова окажется в ловушке Читать дальше 27 ноября 2025
Когда-нибудь задумывались, почему Джон Уик всегда в костюме? А ведь в черном он был всего раз за всю франшизу Когда-нибудь задумывались, почему Джон Уик всегда в костюме? А ведь в черном он был всего раз за всю франшизу Читать дальше 27 ноября 2025
5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо 5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо Читать дальше 26 ноября 2025
5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии 5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии Читать дальше 26 ноября 2025
За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего Читать дальше 26 ноября 2025
В СССР эти фильмы с Дхармендрой любили миллионы, а теперь актера нет с нами: 3 самых знаковых ленты с участием звезды Болливуда В СССР эти фильмы с Дхармендрой любили миллионы, а теперь актера нет с нами: 3 самых знаковых ленты с участием звезды Болливуда Читать дальше 25 ноября 2025
Всплакнули на «Ките», за который Фрейзер получил «Оскар»? Он готов вновь растрогать всех в новом фильме — даже 270-килограммового грима не понадобилось Всплакнули на «Ките», за который Фрейзер получил «Оскар»? Он готов вновь растрогать всех в новом фильме — даже 270-килограммового грима не понадобилось Читать дальше 25 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше