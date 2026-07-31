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Кого Максим Матвеев сыграет в сериале «Полдень», снятом по повести Стругацких: ради этого героя отказался от Каммерера

31 июля 2026 07:30 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Полдень»

Актеру оказался ближе другой образ.

Экранизация культовой повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике» постепенно обретает форму. Создатели сериала «Полдень» представили новые кадры с Максимом Матвеевым, который сыграл одну из ключевых ролей будущего проекта. И, как оказалось, именно этого персонажа актер захотел воплотить на экране сам.

Матвеев отказался от главной роли ради Абалкина

В сериале актер исполнил роль прогрессора Льва Абалкина — загадочного героя, вокруг которого разворачиваются главные события истории.

При этом изначально режиссер Клим Козинский предлагал Матвееву сыграть Максима Каммерера. Однако после знакомства со сценарием актер попросил отдать ему роль Абалкина.

«Изначально Клим предложил мне роль Максима Каммерера, но после прочтения сценария я сказал, что хочу сыграть Абалкина. Я люблю высокую трагедию, если можно так выразиться, а в этом персонаже она есть».

По словам Матвеева, его герой не выглядит ни однозначным положительным персонажем, ни злодеем. Именно эта внутренняя сложность и привлекла актера.

Ради роли пришлось почти полностью уйти от людей

Чтобы лучше понять своего героя, Максим Матвеев решился на необычный эксперимент.

Он уехал за город, временно отказался от смартфона, пользовался только кнопочным телефоном и свел общение с окружающими к минимуму. Так актер пытался почувствовать одиночество, которое долгие годы испытывал Лев Абалкин.

Матвеев признается, что этот опыт помог ему иначе взглянуть не только на персонажа, но и на отношения между людьми.

Первая экранизация знаменитой повести Стругацких

Кадр из сериала «Полдень»

«Полдень» станет первой экранной адаптацией повести «Жук в муравейнике», входящей в знаменитый цикл «Мир Полудня».

Действие разворачивается в 2278 году. По сюжету глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру найти Льва Абалкина, который неожиданно прервал свою миссию и вернулся на Землю. Вскоре выясняется, что исчезновение прогрессора может быть связано с таинственной сверхцивилизацией Странников, а от исхода поисков зависит судьба всей планеты.

Новые кадры показывают, что создатели делают ставку на серьезную научную фантастику с философским подтекстом, а не только на зрелищность. Для поклонников творчества братьев Стругацких это, пожалуй, одна из самых ожидаемых российских премьер последних лет.

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Фото: Кадр из сериала «Полдень»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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