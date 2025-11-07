Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Когда зло все это время было рядом: 3 сериала, похожие на новинку «Как приручить лису» — 2 российских и один зарубежный

Когда зло все это время было рядом: 3 сериала, похожие на новинку «Как приручить лису» — 2 российских и один зарубежный

7 ноября 2025 16:40
Кадр из сериала «Как приручить лису»

Эти проекты заставляют по-новому взглянуть на близких.

Современные детективные сериалы все чаще выбирают сложные психологические схемы. Теперь опасность может скрываться не в лице незнакомца, а среди самых близких людей.

Проект «Как приручить лису» наглядно демонстрирует эту тенденцию. Здесь спаситель неожиданно сам оказывается в роли подозреваемого, а главным антагонистом становится отец юной героини.

Эта история прекрасно иллюстрирует общую черту новых детективов: преступление зарождается не извне, а в самом сердце семьи и близкого окружения. В этих 3 сериалах та же общая тема.

«Фишер»

В сериале личные мотивы постепенно начинают затмевать саму суть расследования. Хотя история и не построена на исповеди семьи преступника, собственные внутренние драмы участников процесса часто отодвигают на второй план поиск справедливости.

Проект наглядно демонстрирует, как зло способно прятаться под маской повседневности. Главными помощниками преступника становятся человеческий страх и подсознательное нежелание признавать, что человек рядом может оказаться убийцей. Особенно это заметно по второму сезону.

Кадр из сериала «Фишер»

«Я знаю, кто тебя убил»

Герман не верит в самоубийство сестры и решает добиться правды своими методами. Он похищает дочь людей, которых считает виновными в ее гибели. Его цель — заставить их испытать такую же боль утраты.

Однако месть приводит к непредсказуемым последствиям для всех участников конфликта. Близкие люди неожиданно меняются ролями — жертвы становятся преследователями.

Кадр из сериала «Я знаю, кто тебя убил»

«Тайны Сильверхейда»

Мистический сериал переносит зрителей в маленькую шведскую деревню. Это место окружено загадочным заповедным лесом, где происходят необъяснимые исчезновения.

В центре сюжета — детектив Ева Торнблад, пережившая личную трагедию. Семь лет назад в этих лесах пропала ее дочь, и теперь женщина возвращается на похороны отца.

Планы Евы быстро рушатся — в деревне происходит новое исчезновение. Пропажа маленького мальчика зеркально повторяет события прошлого. Это заставляет детектива присоединиться к расследованию вместе с местной полицией.

Кадр из сериала «Тайны Сильверхейда»

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто маньяк в сериале «Как приручить лису».

Фото: Кадры из сериалов «Как приручить лису», «Фишер», «Я знаю, кто тебя убил», «Тайны Сильверхейда»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится 5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится Читать дальше 8 ноября 2025
Вы до сих пор фанат Крэнстона после роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие»? Актер сыграл в еще одной крутой драме, которую вы могли пропустить Вы до сих пор фанат Крэнстона после роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие»? Актер сыграл в еще одной крутой драме, которую вы могли пропустить Читать дальше 8 ноября 2025
«Великолепный век» на минималках: в сериале «Блеск» есть султан (но Серкан), страсти и даже афера — но всего за 8 серий «Великолепный век» на минималках: в сериале «Блеск» есть султан (но Серкан), страсти и даже афера — но всего за 8 серий Читать дальше 8 ноября 2025
«"Твин Пикс" на минималках»: этот сериал за 3 недели собрал 63 000 000 просмотров — «В глуши» рекомендуют к просмотру 91% зрителей «"Твин Пикс" на минималках»: этот сериал за 3 недели собрал 63 000 000 просмотров — «В глуши» рекомендуют к просмотру 91% зрителей Читать дальше 8 ноября 2025
Эти 5 фэнтези-фильмов незаслуженно оказались в тени «Властелина колец»: зрители их пропустили — и зря Эти 5 фэнтези-фильмов незаслуженно оказались в тени «Властелина колец»: зрители их пропустили — и зря Читать дальше 8 ноября 2025
Не можете дождаться нового «Зверополиса»? Вот 3 похожих на него мультфильма, которые помогут скоротать время Не можете дождаться нового «Зверополиса»? Вот 3 похожих на него мультфильма, которые помогут скоротать время Читать дальше 7 ноября 2025
Пока ждем «Трассу 2»: 6 детективных сериалов из России, которые заводят в такие же тёмные тупики — и там затаился маньяк Пока ждем «Трассу 2»: 6 детективных сериалов из России, которые заводят в такие же тёмные тупики — и там затаился маньяк Читать дальше 7 ноября 2025
Пока все смотрят «Ведьмака» и «Бриджертонов»: вот 4 сериала Netflix, которые лучше любого громкого хита Пока все смотрят «Ведьмака» и «Бриджертонов»: вот 4 сериала Netflix, которые лучше любого громкого хита Читать дальше 7 ноября 2025
Без Бокова Янковского, зато с Петровым: «Фишер» с 42 млн просмотров возвращается в новом составе — Wink все официально подтвердил Без Бокова Янковского, зато с Петровым: «Фишер» с 42 млн просмотров возвращается в новом составе — Wink все официально подтвердил Читать дальше 6 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше