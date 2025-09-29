Меню
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат

29 сентября 2025 15:42
Кадр из сериала «Игра престолов»

Морозы там могли длиться несколько лет.

Знаменитый девиз Дома Старков «Зима близко» — это не просто красивые слова. В мире «Игры престолов» он имеет самое прямое значение.

Климат Вестероса — настоящая загадка. Лето и зима здесь могут длиться годами, сменяя друг друга без всякого предупреждения.

Действие саги начинается после невероятно долгого лета, длящегося целое десятилетие. Но надвигается то, чего все так боялись — настоящая, суровая зима, несущая с собой Белых Ходоков.

Это уже случалось в далёком прошлом, когда Долгая Ночь, растянувшаяся на целое поколение, едва не стёрла цивилизацию с лица земли. Именно тогда и была построена гигантская Стена. Но что же вызывает эти странные климатические аномалии?

Нарушение календаря

Вопрос странного климата Вестероса так и остаётся загадкой. Ни книги, ни сериал не дают точного ответа. Даже мейстеры не смогли найти научного объяснения, тщетно измеряя продолжительность дней.

Сам Джордж Мартин намекал, что всему виной может быть магия. Обещание раскрыть эту тайну он оставил для финала саги, который, увы, так ещё не написан.

Эта завеса тайны породила множество догадок. Одна из самых популярных теорий среди фанатов винит во всём Детей Леса. Согласно ей, в ходе ожесточённой войны с Первыми Людьми, древняя магия коренных обитателей континента могла настолько повредить миропорядок, что смена времён года сбилась навсегда.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Смысл сезонов

Какими бы ни были причины, непредсказуемые сезоны буквально определяют жизнь Вестероса. Долгая зима — это не просто мороз, а реальная угроза голода. Именно эта опасность формирует всю экономику и политику.

Лорды вынуждены годами создавать запасы, что дает им огромную власть над простолюдинами. Страх перед холодом гонит одичалых на юг, обостряя конфликты у Стены, а плодородные земли становятся главным ключом к влиянию.

Но у климата есть и глубокий символический смысл. Долгое лето обманчиво — оно создает иллюзию безопасности, позволяя знати погрузиться в мелкие интриги и забыть о реальных опасностях. Именно эта беспечность делает приход зимы таким сокрушительным.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что один герой «Игры престолов» оказался слишком похож на Арагорна.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
