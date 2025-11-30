Когда женская ярость превращается в идеальный план: 3 триллера с атмосферой, похожей на «Исчезнувшую»

Когда «Исчезнувшая» закрепилась в статусе классики — хищной, точной, выверенной, — зрители начали искать что-то с таким же нервом. И среди множества достойных триллеров есть три проекта, которые попадают в ту же струю: женская ярость, браки на грани и тонкая игра с ожиданиями.

Ниже — три хита, которые нажимают на те же психологические рычаги, что и история Эми Данн.

«Простая просьба» (2018)

Если в «Исчезнувшей» вас покорила хищная элегантность Розамунд Пайк, то здесь такая же магнетическая сила у Блейк Лайвли. Её героиня Эмили исчезает так же внезапно, как Эми Данн, оставляя после себя густой след лжи и секретов.

Анна Кендрик играет маму-блогершу Стефани — слишком улыбчивую, слишком вежливую, чтобы быть невинной. Когда её новая подруга пропадает, Стефани начинает копать — и обнаруживает клубок афер, махинаций и семейных авантюр.

У фильма тёмный юмор, блестящий визуальный стиль и то же ощущение, что каждая героиня — это ледяной айсберг, и мы видим только верхушку. Именно поэтому «Простая просьба» так родственно перекликается с «Исчезнувшей»: оба фильма строят напряжение вокруг женщины, которая куда опаснее, чем кажется.

«Никому не говори» (2006)

Доктора Александра Бека (Франсуа Клюзе) обвиняют в двойном убийстве, но именно в этот день он получает письмо: его жена, погибшая восемь лет назад, может быть жива. С этого момента начинается охота — на правду, на прошлое, на саму реальность.

Как и в «Исчезнувшей», герой погружается в историю, где каждая улика работает против него, а доверять нельзя никому. Это тот редкий фильм, который мастерски удерживает напряжение без громких эффектов — только счёт между подозрением и надеждой.

«Чистокровные» (2018)

Два подростка с безупречными манерами и ледяными нервами придумывают идеальное преступление. Аня Тейлор-Джой и Оливия Кук ещё до статуса мировых звёзд показали здесь свой настоящий хищный потенциал.

Фильм — коктейль из чёрной комедии, психологических игр и тонкой социальной сатиры. Девушки разрабатывают план, который должен решить обе их проблемы — и, конечно, всё идёт куда мрачнее, чем они рассчитывали.

«Чистокровные» — это тот случай, когда женская ярость и холодный расчёт поданы не как трагедия, а как стиль. Если вам понравилась интеллектуальная жестокость Эми Данн, этот фильм попадёт точно в цель.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».