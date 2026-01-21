Меню
Когда я нашла этот старый военный фильм с Меньшиковым — была поражена: почему от нас прячут шедевр с рейтингом 8,1?

Когда я нашла этот старый военный фильм с Меньшиковым — была поражена: почему от нас прячут шедевр с рейтингом 8,1?

21 января 2026 16:40
«Моонзунд»

Отличное кино, которое надо скорее возвращать на экраны.

Я просто листала, что можно увидеть из старого советского и доброго, и наткнулась на фильм «Моонзунд» 1988 года выхода.

Сижу, смотрю — и не могу поверить, что об этой сильной исторической драме с Меньшиковым почти никто не говорит.

Сюжет

«Моонзунд» — экранизация романа Валентина Пикуля, рассказывающая о защите Моонзундского архипелага в годы Первой мировой.

Картина переносит нас в 1915–1917 годы, на Балтийский театр военных действий. Здесь ярко показан не только финальный период участия Российского флота в Первой мировой, но и трагический развал флота на фоне революционных событий 1917 года.

Главный герой — старший лейтенант Артеньев, офицер эсминца «Новик», храбрый и волевой, человек чести. Он любит женщину по имени Клара, которая служит в русской разведке, но их отношения невозможны. Не поддерживая бунтарских настроений матросов, Артеньев берёт на себя командование батареей у мыса Церель — ключевого участка обороны.

Кульминацией фильма становится героическая оборона Моонзундского архипелага последними верными присяге моряками, стремящимися не допустить прорыва германских кораблей к Петрограду. В финале, после плена и расстрела матросов, Артеньев готов разделить их участь, но судьба распоряжается иначе.

Актёры

Олег Меньшиков создаёт образ офицера, далёкого от стереотипов. Вместе с ним в фильме играют такие глыбы советского кино как Владимир Гостюхин, Юрий Беляев и Николай Караченцов.

Награды

Фильм, к слову, оказался признанным в своё время. За сценарий фильма Эдуард Володарский и Галина Муратова получили Государственную премию имени Тараса Шевченко

Серебряные медали имени Довженко за него присуждены режиссёру Александру Муратову, актёру Олегу Меньшикову, оператору-постановщику Константину Рыжову, художнику-постановщику Михаилу Герасимову и другим.

«Моонзунд»

Сегодня «Моонзунд» — это фильм с рейтингом 8,1 на «Кинопоиске» и 7,4 на IMDb, который продолжает впечатлять глубиной.

Это военная драма о человеческой стойкости, выборе и цене верности присяге. И если вы ищете глубокий и честный фильм о войне — это как раз он.

Также прочитайте: От Булгакова до Толстого — в формате сериала: что посмотреть тем, кто не любит читать, но хочет знать классическую литературу

Фото: Кадр из фильма «Моонзунд»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
