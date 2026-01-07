Когда выйдет продолжение «Лиричной волшебницы Нанохи»: зрители 8 лет ждали возвращения аниме-хита

Франшиза, которую многие уже списали со счетов как «памятник нулевых», внезапно заявила о своём возвращении. Аниме «Лиричная волшебница Наноха: Опередители — Огненный выстрел возмездия» выйдет в июле 2026 года, прервав восьмилетнюю паузу в трансляции.

Вместе с долгожданной датой премьеры создатели представили публике и интригующий тизер, дав фанатам первый намёк на то, что их ждёт.

Сюжет аниме

Тридцать лет назад на Земле появились агрессивные инопланетные существа. С тех пор человечество ведёт с ними непрекращающуюся войну за право жить на своей планете. Этот конфликт даётся невероятно тяжело, а хрупкое равновесие постоянно висит на волоске.

Борьбой с такими угрозами занимается специальное подразделение ООН — организация EXCEEDS. На одном из изолированных островов архипелага Мидзухо эту опасную работу ежедневно выполняет охотница Сина Кудзэ.

Очищая родные земли от враждебных существ, она вынашивает лишь одну мечту. Сина хочет вернуть себе и младшей сестре Сэцуне, своему единственному оставшемуся родному человеку, шанс на обычную, спокойную жизнь.

Детали аниме

Аниме-сериал «Лиричная волшебница Наноха» переживал пик своей славы в середине 2000-х. Отдельные спецэпизоды и короткие истории появлялись и позднее, вплоть до 2018 года.

Официально о возвращении франшизы объявили ещё в 2024-м, приурочив анонс к её 20-летнему юбилею. Однако точная дата релиза прояснилась только сейчас — поклонников ждут новые серии уже этим летом.

Формально проект всё ещё относится к жанру «махо-сёдзё», но его внутренние правила давно изменились. Магия здесь стала инструментом войны, а взросление героинь происходит не через дружбу и чудеса, а через сложные, часто неоднозначные моральные выборы.

Сценарий нового сезона, что важно, снова пишет Масаки Цудзуки — оригинальный создатель всей вселенной. Развитие франшизы идёт сразу по нескольким направлениям.

В 2025 году стартовала манга-адаптация, которую также курирует лично Цудзуки. Это показывает его глубокую вовлечённость — автор не просто передал права, а продолжает лично развивать свой мир.

