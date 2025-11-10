Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Когда выйдет «Иллюзия обмана 3» в России: уже известна точная дата премьеры и новые детали сюжета

Когда выйдет «Иллюзия обмана 3» в России: уже известна точная дата премьеры и новые детали сюжета

10 ноября 2025 22:00
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

После выхода второй части в 2016 году студия анонсировала продолжение, однако работа над ним затянулась почти на 10 лет.

Франшиза о самых обаятельных мошенниках Голливуда возвращается. Уже известна дата выхода фильма «Иллюзия обмана 3», и ждать осталось совсем немного.

После девятилетнего перерыва команда фокусников вновь собирается, чтобы провернуть свой самый рискованный трюк — и, кажется, обмануть даже самих себя.

Когда выйдет «Иллюзия обмана 3»

Премьера в России назначена на 13 ноября 2025 года, а мировая — на день позже. Впервые отечественные зрители увидят продолжение раньше американцев.

Над фильмом работает режиссёр Рубен Фляйшер — тот самый, что снял «Венома» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Сценарий несколько раз переписывали, но теперь Lionsgate официально подтвердила: всё готово к выходу.

Кто возвращается

На экране снова появятся Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко и Марк Руффало. Морган Фриман и Дэниэл Рэдклифф тоже вернутся, но уже не в привычных ролях союзников.

К ним присоединятся Розамунд Пайк — в образе хищной главы преступного клана, и молодое поколение иллюзионистов — Ариана Гринблатт и Джастис Смит.

Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

Что известно о сюжете

На этот раз Всадники охотятся за «Бриллиантовым сердцем» — самым дорогим украшением планеты. Старые союзники станут соперниками, а молодые фокусники попробуют превзойти своих легендарных наставников. Всё закончится новым масштабным трюком, который перевернёт правила игры.

Мир иллюзий снова готов к фокусу, от которого перехватит дыхание. И, похоже, это лишь начало — ведь четвёртая часть уже в разработке.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 новинок недели на Netflix.

Фото: Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Волшебный участок-2» стартовал, 1 эпизод уже оценили миллионы: когда выйдут остальные серии и кто появится в Петербурге «Волшебный участок-2» стартовал, 1 эпизод уже оценили миллионы: когда выйдут остальные серии и кто появится в Петербурге Читать дальше 11 ноября 2025
Почему Трандуил ненавидел не только гномов, но и эльфов: оказалось, фильмы извратили его настоящую историю — в книгах все иначе Почему Трандуил ненавидел не только гномов, но и эльфов: оказалось, фильмы извратили его настоящую историю — в книгах все иначе Читать дальше 11 ноября 2025
«Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом «Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом Читать дальше 11 ноября 2025
«А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах «А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах Читать дальше 11 ноября 2025
«Сеструха» возвращается: расписание выхода 3 сезона и все, что о нем известно (спойлер финал — 19 ноября) «Сеструха» возвращается: расписание выхода 3 сезона и все, что о нем известно (спойлер финал — 19 ноября) Читать дальше 11 ноября 2025
Разумны ли ксеноморфы из «Чужого»? Учёные и фанаты спорят уже 40 лет — вот к какому мнению пришли Разумны ли ксеноморфы из «Чужого»? Учёные и фанаты спорят уже 40 лет — вот к какому мнению пришли Читать дальше 11 ноября 2025
В «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа — и они куда страшнее, чем можно было представить В «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа — и они куда страшнее, чем можно было представить Читать дальше 10 ноября 2025
Ньют умирает гораздо трагичнее: 3 отличия фильма «Бегущий в лабиринте» от книг Дэшнера Ньют умирает гораздо трагичнее: 3 отличия фильма «Бегущий в лабиринте» от книг Дэшнера Читать дальше 10 ноября 2025
В книгах Бильбо был Торбинсом, а в фильмах стал Бэггинсом: так какой же вариант в итоге правильный В книгах Бильбо был Торбинсом, а в фильмах стал Бэггинсом: так какой же вариант в итоге правильный Читать дальше 10 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше