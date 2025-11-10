Когда выйдет «Иллюзия обмана 3» в России: уже известна точная дата премьеры и новые детали сюжета

После выхода второй части в 2016 году студия анонсировала продолжение, однако работа над ним затянулась почти на 10 лет.

Франшиза о самых обаятельных мошенниках Голливуда возвращается. Уже известна дата выхода фильма «Иллюзия обмана 3», и ждать осталось совсем немного.

После девятилетнего перерыва команда фокусников вновь собирается, чтобы провернуть свой самый рискованный трюк — и, кажется, обмануть даже самих себя.

Когда выйдет «Иллюзия обмана 3»

Премьера в России назначена на 13 ноября 2025 года, а мировая — на день позже. Впервые отечественные зрители увидят продолжение раньше американцев.

Над фильмом работает режиссёр Рубен Фляйшер — тот самый, что снял «Венома» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Сценарий несколько раз переписывали, но теперь Lionsgate официально подтвердила: всё готово к выходу.

Кто возвращается

На экране снова появятся Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко и Марк Руффало. Морган Фриман и Дэниэл Рэдклифф тоже вернутся, но уже не в привычных ролях союзников.

К ним присоединятся Розамунд Пайк — в образе хищной главы преступного клана, и молодое поколение иллюзионистов — Ариана Гринблатт и Джастис Смит.

Что известно о сюжете

На этот раз Всадники охотятся за «Бриллиантовым сердцем» — самым дорогим украшением планеты. Старые союзники станут соперниками, а молодые фокусники попробуют превзойти своих легендарных наставников. Всё закончится новым масштабным трюком, который перевернёт правила игры.

Мир иллюзий снова готов к фокусу, от которого перехватит дыхание. И, похоже, это лишь начало — ведь четвёртая часть уже в разработке.

