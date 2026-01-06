Когда выйдет «Дубровский. Русский Зорро»: эта премьера 2026 года странная даже для канала ТВ-3

В Сети пока с опаской относятся к будущему релизу.

В ряду премьер этого года особняком стоит картина «Дубровский. Русский Зорро». Все дело в том, что создатели решили необычным образом смиксовать легендарную историю из произведения Александра Пушкина с культовыми фильмами Запада.

Релиз сериала должен состояться на канале ТВ-3. Но, как считают пользователи Сети, даже для такой площадки, известной своими экстравагантными историями, будущая премьера слишком необычная.

Сюжет сериала «Дубровский. Русский Зорро»

Потеряв в юности родителей и родину, Владимир Дубровский долгие годы провёл в странствиях. Теперь он возвращается в Россию под новым именем — загадочный иностранец дон Диего де ла Вега.

Вернувшись в родную Кистенёвку, он застаёт картину полного упадка. Повсюду царит разбой, а местные помещики творят беспредел. Герою предстоит не только свести старые счёты с жестоким Кирилой Троекуровым, но и попытаться вернуть любовь Маши, оставшейся в прошлом.

О сериале «Дубровский. Русский Зорро»

В Сети пишут, что новый проект уже сразу затмил собой все остальные странности ТВ-3.

«Интерес к русской классике сейчас переживает новый подъем. Но зачем скрещивать Дубровского с Зорро? В чем художественная ценность такого приема? Видимо, мы сможем понять это, только посмотрев сериал», — задается вопросами автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Опасения у пользователей вызывает и актерский состав. На главную роль был утвержден Олег Гаас, который своим амплуа намекает, что в сюжете будет и комедийная составляющая. Также в ленте появится Лукерья Ильяшенко — а ее роли часто критикует публика.

Узнать, как данные звезды справятся со своими образами, можно будет уже в этом году. Точная дата премьеры пока не сообщается, но вероятно серии зрители увидят не раньше осени или даже зимы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.