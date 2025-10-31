Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет

Третий звонок пока не прозвучал. Но фанаты хоррор-франшизы «Чёрныйо телефон» уже замерли в ожидании — вдруг именно теперь трубка снова оживёт? После выхода второй части разговоры о продолжении не утихают, хотя создатели пока отмалчиваются.

Когда ждать «Чёрный телефон 3»

Режиссёр Скотт Дерриксон честно признался: третий фильм пока даже не обсуждается. По его словам, снимать продолжение можно только в том случае, если оно будет лучше второго, а второй — лучше первого.

Пока что таких идей нет, и студия Blumhouse не спешит давать зелёный свет. Всё решит успех второй части, вышедшей 17 октября 2025 года.

Если сборы окажутся выше ожидаемого, разговор о съёмках может начаться уже в 2026-м — но на экранах третья глава появится не раньше чем через три-четыре года.

Что известно о возможном сюжете

Главный интриган франшизы — Итан Хоук — на этот раз сам подлил масла в огонь. Он сказал, что с удовольствием вернулся бы к роли Похитителя, даже если для этого придётся спуститься в ад.

Актёр видит в будущем фильме историю о том, как его персонаж продолжает преследовать героев уже из другого мира — не физически, а через сны, страхи и видения.

Что решит судьбу фильма

Вторая часть, где Финн и Гвен снова сталкиваются с прошлым Похитителя, стала темнее и эмоциональнее. Если она покажет стабильные сборы, студия, скорее всего, рискнёт на третий звонок.

