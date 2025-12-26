Меню
«Это будет самостоятельная история», а не повторение прошлых сюжетов: когда выйдет «Бой с тенью 4»?

26 декабря 2025 09:54
Кадр из фильма «Бой с тенью 3: Последний раунд»

История Артёма Колчина еще не завершена.

Фильм «Бой с тенью» появился на экранах в марте 2005 года, когда зрители особенно интересовались криминальными драмами. В картине даже нашлось место для пасхалки в сторону культовой «Бригады» — в одной из сцен мелькнул Сергей Безруков в роли Саши Белого.

Проект оказался успешным, с лихвой окупившись в прокате и породив два продолжения. Последняя часть, «Бой с тенью 3», вышла в 2011 году, и казалось, что история боксёра Артёма Колчина завершена. Но, как выяснилось, это не так.

«Бой с тенью 4»

В интервью ТАСС заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Борис Ханчалян поделился планами по возрождению франшизы. Он сообщил, что съёмки четвёртой части «Боя с тенью» планируют начать в следующем году.

По его словам, картина должна выйти в прокат уже в 2027-м. Ханчалян отметил, что фильм давно стал частью массовой культуры — его цитаты разошлись на цитаты, а герои узнаваемы несколькими поколениями зрителей. Именно поэтому создатели уверены в успехе продолжения истории Артёма Колчина.

Кадр из фильма «Бой с тенью»

Идея фильма Бой с тенью 4»

Четвёртая часть не станет простым повторением прошлых сюжетов.

«Это будет самостоятельная история, действие которой снова развернётся вокруг мира бокса», — отметил Борис Ханчалян.

Создатели обещают сохранить фирменный накал страстей и зрелищность, которые полюбились зрителям.

При этом в центре сюжета окажется важная и современная тема. Ханчалян уточнил, что фильм будет говорить о патриотизме в его сегодняшнем понимании — как о личной ответственности человека не только за свою жизнь, но и за будущее всей страны.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто убил Фила в «Бригаде».

Фото: Кадры из фильмов «Бой с тенью» (2004), «Бой с тенью 3: Последний раунд» (2011)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
