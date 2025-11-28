Меню
Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко

28 ноября 2025 17:38
Кадр из сериала «Скорая помощь» (2018-2024)

Спойлер — в декабре 2025-ого.

«Скорая помощь» возвращается — и поклонники уже готовятся не отрываться от экрана. После напряжённого финала многие были уверены, что история может завершиться, но интрига снята: новый сезон готов, и впереди ещё больше вызовов, где цена ошибки — человеческая жизнь.

Новая должность — новые риски

Константин Кулыгин (Гоша Куценко) поднимается до главврача, хотя сам он явно больше про вызовы, чем про бумаги. Кабинет давит, а город швыряет задачи по жёсткому расписанию. Он снова рвётся в машину — туда, где сирена звучит как пульс.

Главная угроза — не болезнь, а бизнес

Земля, на которой стоит подстанция, теперь принадлежит предпринимателю Игнатову. На кону не просто стены — будущее всей службы. А пока юристы спорят, бригады продолжают работать: спасают мужчину с арбалетной раной, вытаскивают мастера-ножедела, борются за подростков после поражения током.

Встречают певца с тромбом, пациента-незрячего с тяжёлой аллергией и мальчика, который уверен — сможет увидеть погибшего отца с помощью странного устройства.

Премьера восьмого сезона состоится 1 декабря на НТВ. Всего — 24 серии: динамичные, без глянца, с запахом антисептика и рёвом сирен. Здесь нет супергероев, только люди, которые каждый день ставят на карту своё спокойствие, чтобы кто-то другой получил шанс выжить.

Камера ближе, чем когда-либо

От штативов отказались — теперь ручная съёмка, эффект присутствия, камера почти упирается в халаты. Меньше постановки, больше жизни. «Скорая помощь» остаётся сериалом о тех, кто спасает других, забывая спасать себя.

А пока ждете выхода всех серий 8 сезона, взгляните 7 отличных отечественных фильмов о врачах и медсестрах. Писали также 10 лучших и правдивых российских сериалов про врачей и медицину

Фото: Кадр из сериала «Скорая помощь» (2018-2024)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
