Киноафиша Статьи Когда выйдет 3 сезон российского хита «Золотое дно»: в истории Градовых еще не поставлена точка

Когда выйдет 3 сезон российского хита «Золотое дно»: в истории Градовых еще не поставлена точка

2 февраля 2026 16:11
Кадр из сериала «Золотое дно»

Зрители еще увидят, чем закончится это противостояние.

Сериал «Золотое дно» — из тех проектов, которые не отпускают после финальных титров. Не потому, что там эффектные клиффхэнгеры или громкие твисты, а потому что в этом мире слишком много узнаваемого. Деньги, власть, семейные связи, обиды, которые не проговариваются вслух, и выборы, за которые потом приходится дорого платить.

Два сезона выстроили плотную, эмоционально честную историю — без идеальных героев и без простых ответов. Неудивительно, что вопрос о продолжении возник почти сразу.

Что известно о 3 сезоне

На данный момент подтверждено главное: съёмки третьего сезона уже стартовали. Это означает, что «Золотое дно» не просто получит продолжение, а пойдёт дальше — глубже в конфликт, жёстче в интонации и, вероятно, мрачнее по настроению. Логично: после второго сезона ни одна из сторон не вышла победителем, и равновесие оказалось обманчивым.

Сюжет: война без победителей

Во втором сезоне борьба за влияние внутри семьи Градовых зашла в тупик. Деньги по-прежнему решают многое, но уже не всё. В третьем сезоне нас, судя по всему, ждёт ещё более беспощадная схватка за власть, где на кону будет не только бизнес-империя, но и остатки человеческих связей.

«Золотое дно» всегда умело показывало, как легко моральные ориентиры размываются там, где слишком высоки ставки — и в новом сезоне эта тема явно станет центральной.

Актёры 3 сезона

В третьем сезоне ожидается возвращение ключевых актёров прошлых частей, включая Алексея Гуськова, Юлию Снигирь, Игоря Гордина, Наталию Вдовину, Павла Попова и других. Их персонажи ещё не сказали последнее слово — и, скорее всего, самые болезненные решения впереди.

Когда ждать премьеру

Съёмки стартовали в январе 2026 года, а значит, премьера третьего сезона ожидается в конце 2026 — начале 2027 года. Точных дат пока нет, но сам факт запуска производства — уже хороший знак для тех, кто успел привязаться к этой истории.

Фото: Кадр из сериала «Золотое дно»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
