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Когда воскресили Джона Сноу, я ахнула: но лишь в финале «Игры престолов» поняла — это самый бесполезный момент

20 июня 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Ожидания от этого поворота были слишком высокими.

Смерть Джона Сноу в финале пятого сезона «Игры престолов» стала одним из самых громких телевизионных моментов десятилетия. Лорд-командующий Ночного Дозора был предан собственными братьями и истекал кровью на снегу. Однако уже через несколько эпизодов герой вернулся к жизни благодаря ритуалу Мелисандры.

И именно этот сюжетный поворот я до сих пор считаю одним из самых спорных в истории сериала.

Джон был слишком важен для сюжета

На момент своей гибели Джон Сноу давно перестал быть просто одним из героев. Вокруг него строилось сразу несколько ключевых линий: угроза Белых Ходоков, судьба Севера и тайна происхождения самого персонажа.

Поэтому многие зрители практически не сомневались, что смерть окажется временной. Слишком много вопросов оставалось без ответов, а сам Джон уже воспринимался как один из центральных персонажей всей истории.

Что дало его воскрешение

Возвращение с того света должно было подчеркнуть особую роль героя. После воскрешения Джон освобождается от клятв Ночного Дозора, возвращает Винтерфелл и становится лидером Севера. Именно он объединяет разные народы перед лицом общей угрозы и помогает собрать силы для войны с армией мёртвых.

Фактически сценаристы показывали, что судьба ещё не закончила его историю.

Почему фанаты остались недовольны

Главная претензия связана не с самим фактом воскрешения, а с его последствиями. Обычно подобные события меняют персонажа, заставляют его переосмыслить жизнь или заплатить серьёзную цену за возвращение.

Но Джон после смерти остался практически тем же человеком. Более того, в финальных сезонах многие ожидали, что именно он сыграет решающую роль в противостоянии с Королём Ночи. Однако кульминация досталась другому персонажу. Он даже королем не стал и просто ушел за Стену...

В итоге воскрешение Джона Сноу оказалось важным для сюжета, но не таким значимым для самого героя. Возможно, именно поэтому спустя годы фанаты продолжают спорить, было ли это действительно необходимым решением сценаристов.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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