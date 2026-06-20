Когда воскресили Джона Сноу, я ахнула: но лишь в финале «Игры престолов» поняла — это самый бесполезный момент

Ожидания от этого поворота были слишком высокими.

Смерть Джона Сноу в финале пятого сезона «Игры престолов» стала одним из самых громких телевизионных моментов десятилетия. Лорд-командующий Ночного Дозора был предан собственными братьями и истекал кровью на снегу. Однако уже через несколько эпизодов герой вернулся к жизни благодаря ритуалу Мелисандры.

И именно этот сюжетный поворот я до сих пор считаю одним из самых спорных в истории сериала.

Джон был слишком важен для сюжета

На момент своей гибели Джон Сноу давно перестал быть просто одним из героев. Вокруг него строилось сразу несколько ключевых линий: угроза Белых Ходоков, судьба Севера и тайна происхождения самого персонажа.

Поэтому многие зрители практически не сомневались, что смерть окажется временной. Слишком много вопросов оставалось без ответов, а сам Джон уже воспринимался как один из центральных персонажей всей истории.

Что дало его воскрешение

Возвращение с того света должно было подчеркнуть особую роль героя. После воскрешения Джон освобождается от клятв Ночного Дозора, возвращает Винтерфелл и становится лидером Севера. Именно он объединяет разные народы перед лицом общей угрозы и помогает собрать силы для войны с армией мёртвых.

Фактически сценаристы показывали, что судьба ещё не закончила его историю.

Почему фанаты остались недовольны

Главная претензия связана не с самим фактом воскрешения, а с его последствиями. Обычно подобные события меняют персонажа, заставляют его переосмыслить жизнь или заплатить серьёзную цену за возвращение.

Но Джон после смерти остался практически тем же человеком. Более того, в финальных сезонах многие ожидали, что именно он сыграет решающую роль в противостоянии с Королём Ночи. Однако кульминация досталась другому персонажу. Он даже королем не стал и просто ушел за Стену...

В итоге воскрешение Джона Сноу оказалось важным для сюжета, но не таким значимым для самого героя. Возможно, именно поэтому спустя годы фанаты продолжают спорить, было ли это действительно необходимым решением сценаристов.