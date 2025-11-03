Меню
Киноафиша Статьи Когда в сериале «Сверхъестественное» появился Кастиэль: фанаты до сих пор помнят его первую фразу

3 ноября 2025 11:50
Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Тогда это было действительно неожиданно.

Если выбрать момент, когда «Сверхъестественное» из хоррора о братьях-охотниках превратилось в эпос о вере, свободе и цене спасения — это будет первая серия четвёртого сезона, «Воскрешение Лазаря». Именно там впервые появился Кастиэль — ангел Господень в плаще и с глазами цвета грозы.

Дин Винчестер только что вырвался из ада и не понимает, как. А потом в хижине, среди мигающих ламп, появляется он — странный незнакомец, к которому не действуют ловушки и заклинания. «Я тот, кто вытащил тебя», — спокойно говорит он. И дальше — слова, ставшие культовыми:

«Я ангел Господень»

Как ангел стал другом

Сыгранный Мишей Коллинзом, Кастиэль стал не просто персонажем, а символом новой эры сериала. Его появление добавило истории глубины: теперь зло перестало быть лишь демоническим, а добро — безупречным. Он был небесным воином, но учился быть человеком, ошибался, терял веру и снова поднимался.

Кастиэль стал отражением Дина — того, кто тоже спасал души, но не всегда знал, спасает ли правильно. Их диалоги, их молчание и взаимное понимание сделали сериал более философским, почти библейским — без пафоса, но с настоящей болью.

Почему Кас остался навсегда

За 15 сезонов в «Сверхъестественном» было много монстров, богов и апокалипсисов, но немногие сцены вызывали такой трепет, как первое появление ангела в плаще. В тот миг «Сверхъестественное» перестало быть просто историей про охоту — оно стало притчей о том, что даже ангел может заблудиться, а человек — заслужить прощение.

Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
