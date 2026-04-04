Меню
Русский English
Отмена
Когда устаю от мрачняка, включаю этот сериал: жизненная история всегда поднимет настроение — рейтинг 7.8 не врет

4 апреля 2026 11:21
Кадр из сериала «Развод»

Не всегда хочется окунаться в тяжелые истории. 

Нередко бывает сложное настроение и хочется его себе улучшить за короткий срок. Для этой задачи идеально подойдут фильмы и сериалы. Одним из которых является проект «Развод».

О чем сериал

Илона и Виктор не стали тянуть с браком. Встретившись и влюбившись, они быстро расписались и вскоре купили квартиру — в ипотеку. Потратили немало денег на качественный ремонт, но именно после него их чувства охладели. Новоселье совпало с началом развода: они разъехаться и разделить имущество. Однако выяснилось, что продать квартиру с обременением по ипотеке и с незаконной перепланировкой не так просто, особенно за хорошую цену.

Почему стоит посмотреть сериал

Я в восторге от этого сериала и с радостью рекомендую его к просмотру. Это в первую очередь комедия с вкраплениями романтики, местами похожая на ситком и на комедию положений — чем-то напомнила мне «Ворониных». Не ищите здесь спецэффектов или фантастической графики — их просто нет, и это только в плюс.

Визуально сериал очень приятен: светлые сцены, яркие цвета, разные локации и красивые виды — смотреть приятно.

Актёрская игра меня покорила. Никакой фальши, никаких лишних гримас или деревянных образов. Все эмоции живые, мимика точная, полностью соответствующая ситуациям. Анна Глаубэ и Антон Шурцов великолепно справились со своими ролями. Было и смешно, и трогательно, и порой обидно вместе с героями. В итоге вы точно останетесь с хорошим настроением. У сериала прекрасный рейтинг на «Кинопоиске» — 7.8. Об этом говорят и отзывы:

«Веселый, местами с интересными остроумными диалогами сериал о тяготах семейной жизни. Актеры мне понравились. Особо хотел отметить Антона Шурцова и Наталью Суркову».

«Мне тоже очень понравился сериал, и здорово, что сразу по две серии новых показывали. Вообще жизненно».

Фото: Кадр из сериала «Развод»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше