Когда устали от детективов и времени много нет: это 84-минутная комедия «сделает ваш день» — Догилева роскошна

Иногда хочется переключиться от суеты и посмотреть легкий фильм, который только поднимет настроение. Именно с такой задачей прекрасно справится картина «Мэр поневоле» 2025 года. В главной роли Яна Кошкина, однако отличную компанию ей составила Татьяна Догилева.

Что ждать от сюжета

Николай Николаевич знакомит городскую администрацию с новым заместителем — высококлассным специалистом, которого он переманил из столицы. Никто в мэрии не догадывается, что всего неделю назад Катрина работала в баре, наливая гостям крепкие напитки. Как так получилось? Конечно, Катрин выбрали для прикрытия. Однако девушка влюбилась не только в Лисьегорск, но и местного врача Сергея, решив остаться в кресле навсегда.

Почему стоит посмотреть

Вас ждет непринужденная «сказка для взрослых», позволяющая отвлечься от ежедневной суеты.

В картине снялись также Ян Цапник, Кирилл Нагиев и Катя Кабак, что гарантирует высокий уровень актерского мастерства. Сюжет о том, как простая девушка без управленческого опыта внезапно оказывается у руля города, обещает быть и смешным, и забавным.