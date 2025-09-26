Меню
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции

26 сентября 2025 12:19
Кадр из сериала «Алиса в Пограничье», «Шоу восьми», «Мы все мертвы»

Нейросеть выбрала идеальную замену хитам.

Каждый раз, когда кажется, что Netflix уже выжал максимум из формата сериалов-аттракционов, появляется что-то новое. После «Игры в кальмара», «Уэнсдей» и «Очень странных дел» платформа выпустила проекты, которые не менее остро держат зрителя.

Нейросеть собрала тысячи отзывов, рейтинги и мнение критиков — и в топ попали три сериала, которые не хуже громких хитов.

«Алиса в Пограничье»

Токио, где улицы пусты, а жизнь подчинена смертельным играм. Герои вынуждены рисковать собой ради права остаться в живых. Здесь нет случайных победителей: каждое испытание ломает психологически. Визуально — эффектно, драматургически — беспощадно.

«Шоу восьми»

Корейская новинка, которую сравнивают с «Игрой в кальмара», но со своим оттенком чёрной комедии. Восемь участников заключены в пространстве, где каждое их действие оценивается и превращается в деньги. Сатира, социальный эксперимент и шоу на выживание в одном флаконе.

«Мы все мертвы»

Школьники оказываются в ловушке вируса, превращающего людей в монстров. Кампус становится ареной битвы, где страх перемешивается с предательством и редкими вспышками дружбы. Атмосфера безысходности и подростковой уязвимости цепляет не меньше, чем зомби-ужас.

У каждого из этих сериалов своя интонация: японская философия игры, корейская ирония над обществом и безжалостный подростковый хоррор. Но результат одинаковый — после «ещё одной серии» вы обнаруживаете, что уже утро, а остановиться невозможно.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из сериала «Алиса в Пограничье», «Шоу восьми», «Мы все мертвы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
