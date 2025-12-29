Меню
Когда твой папа — маньяк: этот мини-сериал от Netflix зайдет поклонникам «Как приручить лису»

29 декабря 2025 17:38
«Наследие»

История о прошлом без срока давности.

В свежем испанском мини-сериале «Наследие» (Innato) от Netflix главная героиня Сара — психолог, женщина с выстроенной жизнью и репутацией. Но в её жизни есть факт, которому никт не позавидует.

Её отец Феликс Гарай — серийный мньяк по прозвищу Дизельный убийца.

Прошлое, которое не отпускает

Феликс выходит из тюрьмы спустя 25 лет. Почти сразу начинаются новые убийства, слишком похожие на его старые преступления.

Сериал не торопится с ответами и не подталкивает к очевидным версиям. Вместо этого он аккуратно возвращает Сару в пространство, где любой шаг — напоминание о детстве и страхе.

Героиня без укрытия

Сара не может оставаться в стороне. Ей приходится помогать полиции и одновременно объяснять близким то, что она скрывала десятилетиями.

Здесь нет безопасной дистанции между расследованием и личной жизнью — всё переплетено.

В этом «Наследие» особенно близко к сериалу «Как приручить лису», где следствие тоже невозможно без внутреннего надлома.

«Наследие»

Подозрение внутри круга

По мере развития истории подозрения смещаются к самым близким. Сериал последовательно разрушает иллюзию, что зло всегда приходит извне.

В «Наследии» оно живёт в воспоминаниях, привычках, недосказанности и семейных ролях, которые годами казались устойчивыми.

Сдержанная актёрская работа

Елена Анайя играет Сару без демонстративных эмоций. Её героиня держится, анализирует, контролирует — и именно это делает напряжение ощутимым.

Режиссёры Лино Эскалера и Инма Торренте выбирают спокойный ритм и доверяют паузам больше, чем эффектным сценам.

Почему сериал советуют фанатам «Как приручить лису»

Оба проекта говорят не столько о преступлении, сколько о последствиях. О жизни рядом с насилием и о попытке вырваться из тени отца. «Наследие» не даёт утешительных формул и не закрывает все вопросы — но в этом и есть его соль.

Фото: Кадр из сериала «Наследие»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
