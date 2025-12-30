Меню
Когда сошлись актёры из «Невского», «Слова пацана» и «Пищеблока»: зрители PREMIER назвали лучший российский сериал года

30 декабря 2025 16:40
«Подслушано в Рыбинске»

Криминал, ирония и странные видения соединились в одном проекте — и это сработало.

Сериал на стыке детектива, чёрного юмора и лёгкой мистики «Подслушано в Рыбинске» уверенно занял первое место по просмотрам на PREMIER и стал главным открытием года для платформы.

В центре истории — журналист провинциальной газеты, чья жизнь резко меняется после появления странных видений. Он начинает видеть убийства ещё до того, как о них узнаёт полиция.

«Подслушано в Рыбинске»

Каст, который сделал половину успеха

Один из ключевых факторов успеха — точно собранный актёрский ансамбль. В сериале сошлись Антон Васильев, знакомый зрителям по «Невскому», Рузиль Минекаев, ярко заявивший о себе в «Слове пацана», и Тимофей Трибунцев, которого многие помнят по «Пищеблоку».

«Подслушано в Рыбинске»

Почему сериал смотрят запоем

Зрители отмечают редкий баланс: здесь есть криминальная интрига, но нет ощущения перегруженности; есть юмор, но он не разрушает драму; есть мистика, но она не уводит историю в абстракцию.

Рейтинг сериала на Кинопоиске — 8,0, на IMDb — 7,2.

Фото: Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
