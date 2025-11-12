Когда смотреть «Хищник: Планета смерти» онлайн? Спойлер: как сказали бы в «Игре престолов» — зима близко

Похоже, Дэн Трахтенберг сумел сделать невозможное — вернуть «Хищника» из забвения и при этом не повторяться. Его новая работа «Хищник: Планета смерти» уже успела наделать шума, а теперь зрителей ждёт ещё один повод вспомнить о галактическом охотнике — готовится цифровой релиз, но когда?

Хищник, которого вы не узнаете

В этот раз монстр с культовыми клыками и тепловизором оказался не тем, к кому привыкли поклонники старых фильмов. На смертельно опасной планете, где убивает всё — от деревьев до насекомых, — он сам становится жертвой.

Его калечат, роняют, спасают и даже учат дружбе. Это не легендарный убийца Арни, а изгой своего клана, «худший из худших». И всё же в этом хаосе есть своя логика — Хищник переживает настоящее перерождение, и не только физическое.

Где и когда смотреть

Картина вышла в мировой прокат 7 ноября, а в России неофициально показали её 14-го. Теперь остаётся ждать, когда охотник доберётся до домашних экранов — цифровой релиз запланирован на зиму. Точная дата пока держится в секрете, но инсайдеры уверяют: ждать долго не придётся.

Так что если вы пропустите премьеру в кино, не спешите искать пиратские копии. Зима принесёт шанс увидеть «Планету смерти» легально — с той самой хищной атмосферой, но новым лицом, где холод стал не только климатом, но и метафорой.

Также прочитайте: Спилберг выбрал свой лучший фильм — и объяснение режиссера вызывает жгучее желание пересмотреть его заново