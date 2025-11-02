Меню
Когда следствие ведет… пес: 3 российских детективных сериала, где один из главных героев — собака

2 ноября 2025 17:38
Кадр из сериала «Пес»

Очаровательные питомцы умеют не только лаять и вилять хвостом.

На службе у правосудия бывает не только форма и кобура, но и верный хвост, который чует ложь лучше полиграфа. Эти российские сериалы доказывают: иногда напарник с четырьмя лапами может быть куда надёжнее любого оперативника.

«Пёс» (2015)

Он потерял всё — работу, репутацию и даже уважение коллег. Но вместе с ним в дело возвращается тот, кому не нужны слова — пёс его погибшего тестя.

Макс Максимов, бывший оперативник, расследует гибель родственника и натыкается на целую паутину преступлений. Пёс, умнее многих напарников, помогает ему не просто идти по следу, а буквально чувствовать опасность кожей.

В сериале «Пес» грубоватый сыщик и молчаливый друг становятся легендой отдела — не по приказу, а по справедливости.

«Бим» (2023)

Кадр из сериала «Бим»

Московского полицейского Макара Климова сослали в Крым — формально за служебное нарушение, неформально за слишком бурный роман с женой начальника. Но и под южным солнцем преступность не уходит в отпуск.

На пляжах, где шумят волны и туристы, кипят криминальные страсти. Климов берётся за дело с тем же упорством, что и в Москве, а его напарником становится пёс Бим — спасённый им во время операции.

Этот дуэт в сериале «Бим» быстро показывает: море может быть кристально чистым, но дно — всегда мутное.

«Дама с собачкой» (2021)

Не каждый следователь способен на интуицию, равную чутью бывшей учительницы математики и её бордер-колли Сири. Агата Денисовна Марфина после смерти мужа оказывается втянутой в расследование убийства и — внезапно — открывает в себе талант сыщика.

Вместе с Сири она расследует преступления среди респектабельных жителей коттеджного посёлка, где за ухоженными газонами прячутся чужие тайны. За шахматной логикой и математической точностью Агаты скрывается тёплое сердце, а за грацией Сири — железный нюх.

Их дуэт напоминает: настоящие детективы рождаются не в академиях, а из любопытства и доброты.

Иногда лучший напарник не тот, кто умеет стрелять, а тот, кто чувствует сердцем. Эти сериалы — напоминание, что справедливость бывает с лапами и хвостом.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из сериала «Пес»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
