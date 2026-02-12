Меню
Когда сил нет смотреть «мрачняк» — это идеал: всего 126 минут, а настроение поднимет на год вперед

12 февраля 2026 16:11
Кадр из фильма «Плагиатор»

Картину вы могли пропустить. 

За последний год на экраны вышло много различных проектов. За всеми ними уследить довольно сложно. У этого 126-минутного фильма не было мощной поддержки, однако сюжет необычен и поможет скоротать вечер.

О чем фильм «Плагиатор»

Фильм «Плагиатор» рассказывает о 30-летнем музыканте Егоре. Подрабатывая в караоке, он мечтает о славе, но никак не может сочинить хит, да и отношения с Юлей осложняются наличием отца-миллионера. Однажды в его шкафу возникает портал в 1991 год, и Егор начинает присваивать будущие мелодии, выдавая их за свои, чтобы изменить жизнь к лучшему. Однако каждое такое вмешательство влечет за собой непредсказуемые последствия.

Почему стоит обратить внимание

Это прекрасный ретро-мюзикл, снятый режиссером «Движения вверх» Антоном Мегердичевым. Главную роль играет Роман Евдокимов. За последние годы молодой актер обрел популярность. Финал проекта весьма необычен и сделан он стиле лучших голливудских ромкомов. Фильм насыщен знакомыми хитами из 90-х в современной обработке, что создает мощный драйв и настроение.

