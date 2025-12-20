Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Когда ремейк не стыдно показывать: «Шифр» стал главным детективным сюрпризом Первого канала — в 2025 году его продлили на 5 сезон

Когда ремейк не стыдно показывать: «Шифр» стал главным детективным сюрпризом Первого канала — в 2025 году его продлили на 5 сезон

20 декабря 2025 10:23
Кадр из сериала «Шифр»

Третий сезон получил премию АПКиТ как лучший телесериал.

«Шифр» — тот самый редкий случай, когда Первый канал сделал детектив, от которого невозможно отмахнуться. Не «на фоне», не «под ужин», а сериал, в который втягиваешься всерьез и надолго — с первого шифра и до последней точки в деле.

Женщины против системы

Действие разворачивается в 1956 году. Четыре бывшие сотрудницы дешифровального отдела ГРУ — Анна, Соня, Ирина и Катерина — возвращаются к тому, что умеют лучше всего: распутывать сложные преступления. Формально — вне системы. По сути — незаменимы. Каждое расследование длится четыре серии и бьет точно в личную историю одной из героинь. Здесь нет проходных дел и «дежурных убийств» — все слишком близко, слишком больно и слишком опасно.

Детектив, которому верят

«Шифр» снят по мотивам британского The Bletchley Circle («Код убийства»), но российская версия быстро перестает быть адаптацией. Сериал играет по своим правилам: медленно, умно, без суеты. Консультанты — реальные криминалисты и шифровальщики, почти весь реквизит — подлинный, костюмы собирали по крупицам, вплоть до валенок на каблуках. Эта дотошность чувствуется в каждом кадре.

Награды — не случайность

Третий сезон получил премию АПКиТ как лучший телесериал, а Вера Сторожева — ТЭФИ за режиссуру. Сергей Пускепалис был удостоен награды посмертно — и это редкий случай, когда формулировка «заслуженно» не требует пояснений.

Почему его стоит смотреть сейчас

«Шифр» — это детектив для тех, кто устал от однотипных следователей и шаблонных развязок. Умный, выверенный, атмосферный сериал, который Первый канал не просто показал, а вырастил. И да, в 2025 году его официально продлили на пятый сезон. Значит, игра еще не окончена.

Ранее портал «Киноафиша» писал про новинки начала 2026 года на НТВ.

Фото: Кадр из сериала «Шифр»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Когда Брагин и Шибанов ещё ненавидели друг друга: Колесников и Жарков хотят снять приквел «Первого отдела», но реально ли это? Когда Брагин и Шибанов ещё ненавидели друг друга: Колесников и Жарков хотят снять приквел «Первого отдела», но реально ли это? Читать дальше 20 декабря 2025
«Поменяйте одежду Семенову, везде в одном и том же»: фанаты бурно обсуждают новые кадры 8 сезона «Невского» (фото) «Поменяйте одежду Семенову, везде в одном и том же»: фанаты бурно обсуждают новые кадры 8 сезона «Невского» (фото) Читать дальше 20 декабря 2025
«Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют «Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют Читать дальше 19 декабря 2025
По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ Читать дальше 19 декабря 2025
От «Ментовских войн» до «Тайного советника»: лучшие сериалы Алана Дзоциева, которые смотрят запоем на НТВ От «Ментовских войн» до «Тайного советника»: лучшие сериалы Алана Дзоциева, которые смотрят запоем на НТВ Читать дальше 19 декабря 2025
Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона Читать дальше 18 декабря 2025
Не «Первым отделом» единым: 6 новых детективов НТВ 2025 года, о которых говорили слишком мало, а зря — они шикарны Не «Первым отделом» единым: 6 новых детективов НТВ 2025 года, о которых говорили слишком мало, а зря — они шикарны Читать дальше 18 декабря 2025
Забытая жемчужина среди проектов НТВ — не детектив, но все равно роскошен: этот сериал вышел в 2017 году и с тех пор его рейтинг не падал ниже 8 Забытая жемчужина среди проектов НТВ — не детектив, но все равно роскошен: этот сериал вышел в 2017 году и с тех пор его рейтинг не падал ниже 8 Читать дальше 18 декабря 2025
Скучаете по Брагину? Свежие кадры 5 сезона «Первого отдела» порадовали фанатов: «Адреналин, грязь и скорость на полную» (фото) Скучаете по Брагину? Свежие кадры 5 сезона «Первого отдела» порадовали фанатов: «Адреналин, грязь и скорость на полную» (фото) Читать дальше 17 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше