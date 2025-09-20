Меню
В России редко снимают фильмы-катастрофы, но этот точно будут обсуждать многие: в главной роли Эйдельштейн

20 сентября 2025 08:27
«Пропасть»

Премьера фильма «Пропасть» обещает зрителям испытание на прочность.

Фильмы-катастрофы в российском кино появляются нечасто, поэтому каждая новая премьера в этом жанре вызывает особый интерес.

«Пропасть» (2026) — проект, который выделяется сразу несколькими деталями: необычным сюжетом, ставкой на молодых создателей и ярким актёрским составом.

В центре истории — Марк Эйдельштейн, который и грает человека, оказавшегося в смертельной ловушке вместе с соперником по любви.

История любви на краю пропасти

Сюжет строится вокруг молодых супругов Даши и Саши. Их свадебное путешествие должно было запомниться прыжком с парашютом над предгорьем Эльбруса.

Но за штурвалом самолёта оказывается Артём — бывший возлюбленный Даши. Ситуация оборачивается катастрофой: самолёт падает, и троица чудом остаётся в живых, застряв над бездной в стропах парашютов.

Природа и чувства против героев

Оказавшись подвешенными над пропастью, герои сталкиваются не только с бушующими лесными пожарами, но и с собственными эмоциями.

Любовный треугольник в экстремальных условиях превращается в смертельную дилемму: кому доверять, как выжить и можно ли сохранить достоинство, когда каждый шаг может стать последним.

«Пропасть» выходит в прокат 28 мая 2026 года. Сценарий написали Владимир Батрамеев и Алина Тяжлова.

Фото: Кадр из фильма «Пропасть»
Анна Адамайтес
