Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом

НТВ радует зрителей интересными сериалами с неожиданными поворотами и детективными сюжетами. Сейчас у всех на устах «Первый отдел» и «Невский», но многие незаслуженно забыли о других проектах. Рассказываю про три сериала, которые заслуживают внимания.

«Трасса смерти», рейтинг по Кинопоиску 7,4

Сериал рассказывает, что на участке шоссе орудует жестокая преступная группировка, использующая коварную схему: злоумышленники намеренно разбрасывают острые предметы, чтобы пробить шины проезжающих автомобилей. Когда водители останавливаются для устранения повреждений, бандиты нападают на них и пассажиров, совершая грабежи и убийства.

Для раскрытия этого сложного дела назначены следователь Звонарев из местной полиции и представитель Следственного комитета Мельников. Им предстоит раскрыть массу преступлений. Роли следователей блестяще исполняют Андрей Мерзликин и Сергей Маковецкий.

«Живой», рейтинг по Кинопоиску 7,6

В этом проекте компания блистательному Кириллу Кяро составили Диана Пожарская и Агата Муцениеце. Согласно сюжету, репортер известного онлайн-медиа Олег Сорокин исследует деятельность тайного и влиятельного синдиката, специализирующегося на устранении состоятельных граждан. Однако его расследование сталкивается с недоверием окружающих, считающих его доводы лишь «теорией заговора». Выявив следующую потенциальную цель, банкира по фамилии Лядов, Олег старается предостеречь его от надвигающейся угрозы, но безуспешно. Лядов погибает в результате взрыва его автомобиля. Вскоре и сам журналист оказывается в зоне внимания загадочной преступной группировки и становится их целью.

«Консультант», рейтинг по Кинопоиску 8,6

Действие разворачивается в Советском Союзе, в неспокойные 90-е годы. В глуши, недалеко от заштатного городка, задержан человек, подозреваемый в совершении серии чудовищных убийств.

Следователь Олег Брагин убежден, что ему удалось поймать того самого маньяка, за которым он безуспешно гонялся более десяти лет. Спустя несколько месяцев начинается открытый судебный процесс над задержанным. Из столицы, Москвы, на судебное заседание прибывает эксперт-психолог Вячеслав Широков. Все уверены, что его задача – лишь подтвердить правоту местного следователя и укрепить позицию обвинения. Однако Широков сенсационно заявляет, что человек, находящийся на скамье подсудимых, – невиновен.

В проекте играют Кирилл Кяро, Марина Волкова, Максим Дрозд, Светлана Иванова.

Все сериалы держат в напряжении. Серии смотрятся на одном дыхании. Если нравятся детективные остросюжетные истории, то других планов на вечер не надо строить.