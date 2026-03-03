Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом

Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом

3 марта 2026 07:29
Кадры из сериалов «Трасса смерти», «Живой», «Консультант»

Их рейтинг выше 7.

НТВ радует зрителей интересными сериалами с неожиданными поворотами и детективными сюжетами. Сейчас у всех на устах «Первый отдел» и «Невский», но многие незаслуженно забыли о других проектах. Рассказываю про три сериала, которые заслуживают внимания.

«Трасса смерти», рейтинг по Кинопоиску 7,4

Сериал рассказывает, что на участке шоссе орудует жестокая преступная группировка, использующая коварную схему: злоумышленники намеренно разбрасывают острые предметы, чтобы пробить шины проезжающих автомобилей. Когда водители останавливаются для устранения повреждений, бандиты нападают на них и пассажиров, совершая грабежи и убийства.

Для раскрытия этого сложного дела назначены следователь Звонарев из местной полиции и представитель Следственного комитета Мельников. Им предстоит раскрыть массу преступлений. Роли следователей блестяще исполняют Андрей Мерзликин и Сергей Маковецкий.

«Трасса смерти»

«Живой», рейтинг по Кинопоиску 7,6

В этом проекте компания блистательному Кириллу Кяро составили Диана Пожарская и Агата Муцениеце. Согласно сюжету, репортер известного онлайн-медиа Олег Сорокин исследует деятельность тайного и влиятельного синдиката, специализирующегося на устранении состоятельных граждан. Однако его расследование сталкивается с недоверием окружающих, считающих его доводы лишь «теорией заговора». Выявив следующую потенциальную цель, банкира по фамилии Лядов, Олег старается предостеречь его от надвигающейся угрозы, но безуспешно. Лядов погибает в результате взрыва его автомобиля. Вскоре и сам журналист оказывается в зоне внимания загадочной преступной группировки и становится их целью.

«Живой»

«Консультант», рейтинг по Кинопоиску 8,6

Действие разворачивается в Советском Союзе, в неспокойные 90-е годы. В глуши, недалеко от заштатного городка, задержан человек, подозреваемый в совершении серии чудовищных убийств.

Следователь Олег Брагин убежден, что ему удалось поймать того самого маньяка, за которым он безуспешно гонялся более десяти лет. Спустя несколько месяцев начинается открытый судебный процесс над задержанным. Из столицы, Москвы, на судебное заседание прибывает эксперт-психолог Вячеслав Широков. Все уверены, что его задача – лишь подтвердить правоту местного следователя и укрепить позицию обвинения. Однако Широков сенсационно заявляет, что человек, находящийся на скамье подсудимых, – невиновен.

В проекте играют Кирилл Кяро, Марина Волкова, Максим Дрозд, Светлана Иванова.

«Консультант»

Все сериалы держат в напряжении. Серии смотрятся на одном дыхании. Если нравятся детективные остросюжетные истории, то других планов на вечер не надо строить.

Фото: Кадры из сериалов «Трасса смерти», «Живой», «Консультант»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели Читать дальше 2 марта 2026
Интереснее «Тайн следствия» и «Спасской»: этот детектив смотрела не отрываясь — жаль нет 3-го сезона Интереснее «Тайн следствия» и «Спасской»: этот детектив смотрела не отрываясь — жаль нет 3-го сезона Читать дальше 2 марта 2026
Все сходят с ума по Брагину, а я люблю детектив про другого следователя: да и история любви там покруче будет Все сходят с ума по Брагину, а я люблю детектив про другого следователя: да и история любви там покруче будет Читать дальше 2 марта 2026
Эту новинку с Паламарчуком на НТВ ждут все фанаты качественных детективов: и речь не о «Невском» Эту новинку с Паламарчуком на НТВ ждут все фанаты качественных детективов: и речь не о «Невском» Читать дальше 2 марта 2026
«Во все тяжкие» по-русски: эту комедию с нотками драмы не пропущу — на Васильева интересно будет посмотреть «Во все тяжкие» по-русски: эту комедию с нотками драмы не пропущу — на Васильева интересно будет посмотреть Читать дальше 2 марта 2026
В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто» В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто» Читать дальше 2 марта 2026
Это вам не Ларин из «Улиц разбитых фонарей»: детектив НТВ, который вы могли упустить — зацепил рейтинг 7.6, и не зря Это вам не Ларин из «Улиц разбитых фонарей»: детектив НТВ, который вы могли упустить — зацепил рейтинг 7.6, и не зря Читать дальше 2 марта 2026
«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея «Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея Читать дальше 1 марта 2026
Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру Читать дальше 1 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше