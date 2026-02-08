Когда «Основание: Осман» становится мало: в турдизи есть новый фаворит среди исторических сериалов

Это уже третий проект из одной серии.

Если вам мало интриг и страстей Османской империи, то советуем обратить внимание на новинку, которая вышла осенью. Сериал «Основание: Орхан» стал логичным продолжением масштабных проектов «Эртугрул» и «Основание: Осман», перенося зрителей в начало XIV века — время правления Орхана Гази, сына Османа I.

Империя на грани

По сюжету после смерти Османа государство оказывается в шатком положении. Орхану нужно удержать власть, объединить племена и продолжить завоевания. В сериале показаны ключевые исторические события — взятие Бурсы, Никеи и Никомедии, создание первого османского флота и чеканка монеты с именем правителя.

Главную роль исполнил Мерт Языджыоглу — актер, которому доверили показать путь героя от наследника к самостоятельному правителю. Его персонажу предстоит доказать: величие нельзя просто получить по праву рождения.

Почему сравнения с Османом неизбежны

Как бы создатели ни старались, сериал постоянно сопоставляют с «Основанием: Осман». И пока сравнение не в пользу новинки — точнее, более позднего проекта франшизы.

Рейтинг «Основание: Орхан» на IMDb держится около 6,5 из 10, тогда как «Основание: Осман» имеет значительно более высокие оценки — 8,4 на Кинопоиске и 7,4 на IMDb. Зрители отмечают, что новому герою пока не хватает харизмы предшественника, а драматургия ощущается менее напряженной.

Сможет ли Орхан выйти из тени отца

Несмотря на более сдержанные оценки, у сериала есть потенциал. История только набирает обороты, а фигура Орхана — одна из ключевых в истории империи. Возможно, по мере развития сюжета проект обретет собственный голос и перестанет восприниматься лишь как продолжение.

Пока же очевидно одно: повторить феномен «Османа» крайне сложно — особенно когда зрители уже привыкли к высокой планке исторических турдизи.